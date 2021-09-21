Как приготовить дешевый минтай по-богатому. Вкусная рыбка в горчичном соусе

Минтай многие не любят из-за сильного запаха. Но если вы воспользуетесь моим рецептом, у вас получится просто роскошное блюдо, которое идеально сочетается с любыми гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 2 – 3 тушки;

горчица соусом и майонез по 3 ст.л;

горчица в зернах, 1 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Рыбу можно брать свежую или свежезамороженную. Убираем все лишнее и оставляем филе.

Смешиваем горчицу с майонезом и горчицей в зернах, солью, перцем, специями по вкусу.

Смазываем тушки соусом со всех сторон и выкладываем в форму для запекания.

Запекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут.

Перед подачей посыпаем зеленью и сбрызгиваем лимонным соком.