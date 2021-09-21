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Как приготовить дешевый минтай по-богатому. Вкусная рыбка в горчичном соусе

Минтай многие не любят из-за сильного запаха. Но если вы воспользуетесь моим рецептом, у вас получится просто роскошное блюдо, которое идеально сочетается с любыми гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай, 2 – 3 тушки;
  • горчица соусом и майонез по 3 ст.л;
  • горчица в зернах, 1 ст.л;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Рыбу можно брать свежую или свежезамороженную. Убираем все лишнее и оставляем филе.

Смешиваем горчицу с майонезом и горчицей в зернах, солью, перцем, специями по вкусу.

Смазываем тушки соусом со всех сторон и выкладываем в форму для запекания.

Запекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут.

Перед подачей посыпаем зеленью и сбрызгиваем лимонным соком.

Как приготовить дешевый минтай по-богатому. Вкусная рыбка в горчичном соусе

Рыбка получается очень нежной, не пересушенной, а если вы промаринуете ее хотя бы 20 – 30 минут перед запеканием, она будет сочной и очень ароматной.

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