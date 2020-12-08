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Салат из цветной капусты: готовится быстро, получается вкусно!

Салат из цветной капусты! Для тех, кто не знает, что цветную капусту можно употреблять и в сыром виде предлагаем приготовить удивительно легкий и вкусный и свежий салат из цветной капусты. Он насыщен витаминами и микроэлементами. Приготовить его не составляет большого труда.

Салат из цветной капусты: ингредиенты

  • цветная капуста – половина кочана
  • желтый или красный перец – 1 шт.
  • оливки без косточек – 1 банка
  • чеснок – пара зубчиков
  • соль – по вкусу
  • оливковое масло
  • пол-лимона
  • кунжутная паста тахини (измельченный перемолотый кунжут) – половина чайной ложки

Салат из цветной капусты: готовится быстро, получается вкусно!

Салат из цветной капусты: рецепт

  • Делим цветную капусту на соцветия, моем, просушиваем и натираем на терке, при этом используем крупную фракцию терки. Выкладываем ее в глубокую салатницу.
  • Моем перец, сушим бумажным полотенцем, срезаем хвостик, очищаем от семян и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем в салатницу.

Салат из цветной капусты: готовится быстро, получается вкусно!

  • Зубчики чеснока очищаем и мелко режем. Добавляем в салатницу.
  • Открываем банку с оливками, сливаем лишнюю жидкость. Если оливки с косточками, то извлекаем их. Оливки нарезаем нетолстыми кружочками и добавляем к овощам.
  • Добавляем 5 г соли.

Приготовление заправки к салату:

  • Берем лимон делим его пополам. Выжимаем из половины лимона сок и процеживаем его через марлю в глубокую тарелку.
  • Добавляем приблизительно 50 мл оливкового масла.
  • Так как паста тахини хорошо сочетается с любым видом капусты, то добавляем и ее к нашей заправке.
  • Все ингредиенты тщательно перемешиваем до получения однородной массы.
  • Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем его.
  • Готовый салат лучше выложить в прозрачную салатницу, так как он получается очень красивым и привлекает внимание детей.

Салат из цветной капусты: готов!

Подавайте к столу с великолепными мясными или картофельными шариками. Ужин получается не только полезным, вкусным и аппетитным, но и очень красиво выглядит на столе.

Приятного всем аппетита!

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САЛАТЫ
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