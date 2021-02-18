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Тушеная капуста по-деревенски: очень простой и нужный рецепт

Тушеная капуста по-деревенски! Тушеная капуста – универсальное блюдо, которое можно подавать и как отменный гарнир к любому блюду, а можно использовать в качестве начинки для пирожков и заливных пирогов.

Не пропустите этот простой и очень нужный рецепт. Ведь приготовив такое блюдо Вы обеспечите свою семью на обед или на ужин сытным и очень вкусным блюдом.

Тушеная капуста по-деревенски

Тушеная капуста по-деревенски: ингредиенты

  • семьсот граммов капусты
  • три головки репчатого лука
  • одна морковь
  • по трети чайной ложки кориандра и тмина
  • половина чайной ложки сушеного чеснока

Тушеная капуста по-деревенски: очень простой и нужный рецепт 4

  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • укропа
  • растительное масло – для жарки

Тушеная капуста по-деревенски: простой рецепт

  • Капусту тоненько нашинковать.
  • Репчатый лук почистить и нарубить мелким кубиком.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
  • В кастрюлю налить растительное масло и отправить туда лук.
  • Обжарить его до прозрачности.

Тушеная капуста по-деревенски: очень простой и нужный рецепт 5

  • Затем запустить туда морковь и капусту.
  • Периодически все перемешивая, тушить на среднем огне до мягкости овощей.
  • Когда капуста станет помягче и хорошо уменьшится в объеме, закрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности.
  • Под конец нужно добавить молотый кориандр, тмин и сухой чеснок.
  • После посолить и поперчить по вкусу.
  • Все перемешать и обязательно попробовать. Если не хватает какой-либо специи, то нужно добавить.

Тушеная капуста по-деревенски: очень простой и нужный рецепт 6

Вот и готова наша вкусная тушеная капуста по-деревенски. По нашему простому рецепту она получается просто объеденье.

Переложите ее в глубокую тарелку и подайте на стол. Или же приготовьте вкусный заливной пирог, используя нашу капусту в качестве начинки.

Тушеная капуста по-деревенски: готова

Приятного аппетита!

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