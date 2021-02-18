Тушеная капуста по-деревенски: очень простой и нужный рецепт

Тушеная капуста по-деревенски! Тушеная капуста – универсальное блюдо, которое можно подавать и как отменный гарнир к любому блюду, а можно использовать в качестве начинки для пирожков и заливных пирогов.
Не пропустите этот простой и очень нужный рецепт. Ведь приготовив такое блюдо Вы обеспечите свою семью на обед или на ужин сытным и очень вкусным блюдом.
Тушеная капуста по-деревенски: ингредиенты
- семьсот граммов капусты
- три головки репчатого лука
- одна морковь
- по трети чайной ложки кориандра и тмина
- половина чайной ложки сушеного чеснока
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- укропа
- растительное масло – для жарки
Тушеная капуста по-деревенски: простой рецепт
- Капусту тоненько нашинковать.
- Репчатый лук почистить и нарубить мелким кубиком.
- Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
- В кастрюлю налить растительное масло и отправить туда лук.
- Обжарить его до прозрачности.
- Затем запустить туда морковь и капусту.
- Периодически все перемешивая, тушить на среднем огне до мягкости овощей.
- Когда капуста станет помягче и хорошо уменьшится в объеме, закрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности.
- Под конец нужно добавить молотый кориандр, тмин и сухой чеснок.
- После посолить и поперчить по вкусу.
- Все перемешать и обязательно попробовать. Если не хватает какой-либо специи, то нужно добавить.
Вот и готова наша вкусная тушеная капуста по-деревенски. По нашему простому рецепту она получается просто объеденье.
Переложите ее в глубокую тарелку и подайте на стол. Или же приготовьте вкусный заливной пирог, используя нашу капусту в качестве начинки.
Тушеная капуста по-деревенски: готова
Приятного аппетита!
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