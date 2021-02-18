Тушеная капуста по-деревенски: очень простой и нужный рецепт

Тушеная капуста по-деревенски! Тушеная капуста – универсальное блюдо, которое можно подавать и как отменный гарнир к любому блюду, а можно использовать в качестве начинки для пирожков и заливных пирогов.

Не пропустите этот простой и очень нужный рецепт. Ведь приготовив такое блюдо Вы обеспечите свою семью на обед или на ужин сытным и очень вкусным блюдом.

Тушеная капуста по-деревенски: ингредиенты

семьсот граммов капусты

три головки репчатого лука

одна морковь

по трети чайной ложки кориандра и тмина

половина чайной ложки сушеного чеснока

соль и черный молотый перец – по вкусу

укропа

растительное масло – для жарки

Тушеная капуста по-деревенски: простой рецепт

Капусту тоненько нашинковать.

Репчатый лук почистить и нарубить мелким кубиком.

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.

В кастрюлю налить растительное масло и отправить туда лук.

Обжарить его до прозрачности.

Затем запустить туда морковь и капусту.

Периодически все перемешивая, тушить на среднем огне до мягкости овощей.

Когда капуста станет помягче и хорошо уменьшится в объеме, закрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности.

Под конец нужно добавить молотый кориандр, тмин и сухой чеснок.

После посолить и поперчить по вкусу.

Все перемешать и обязательно попробовать. Если не хватает какой-либо специи, то нужно добавить.

Вот и готова наша вкусная тушеная капуста по-деревенски. По нашему простому рецепту она получается просто объеденье.

Переложите ее в глубокую тарелку и подайте на стол. Или же приготовьте вкусный заливной пирог, используя нашу капусту в качестве начинки.

Тушеная капуста по-деревенски: готова

Приятного аппетита!