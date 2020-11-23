Горбуша солёная в домашних условиях: быстрый и простой способ, который всегда удаётся

Горбуша соленая в домашних условиях – то еще лакомство. Мне кажется, ничего вкуснее домашнего приготовления быть не может.

Горбуша соленая в домашних условиях: ингредиенты

1 (одна) шт – лука 400 (четыреста) гр – горбуши 25 ч. ложки – сахара 100 (сто) мл – растительного масла

Для рассола

1 (один) л – воды 5 (пять) ст. ложек – поваренной соли

Горбуша соленая в домашних условиях: рецепт

Подготовим рассол. Возьмите кипяченную воду комнатной температуры. На один литр воды положите пять ст. ложек крупной соли. Тщательно перемешайте

Важное условие, рассол должен быть насыщенным.

Филе рыбы промойте под проточной водой. Дайте воде стечь

Поместите рыбу в посуду по размеру, залейте рассолом. Рыбу нужно полностью покрыть рассолом. Сверху положите груз. Прикройте крышкой и оставьте так на один час при комнатной температуре

По истечении часа слейте воду. Рыбу промывать не нужно. Нарежьте мякоть кусочками

В другую посуду положите кусочки рыбы. Присыпьте сахаром. Затем положите лук кольцами, и полейте растительного масла. Повторите слои. Уберите на ночь в холодильник

Горбуша соленая в домашних условиях готова: Видео

Подавать к картофелю идеально. На здоровье.