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Горбуша солёная в домашних условиях: быстрый и простой способ, который всегда удаётся

Горбуша соленая в домашних условиях – то еще лакомство. Мне кажется, ничего вкуснее домашнего приготовления быть не может.

Горбуша соленая в домашних условиях: ингредиенты

Горбуша солёная в домашних условиях

  1. 1 (одна) шт – лука
  2. 400 (четыреста) гр – горбуши
  3. 25 ч. ложки – сахара
  4. 100 (сто) мл – растительного масла

Для рассола

  1. 1 (один) л – воды
  2. 5 (пять) ст. ложек – поваренной соли

Горбуша соленая в домашних условиях: рецепт

Горбуша солёная в домашних условиях

  • Подготовим рассол. Возьмите кипяченную воду комнатной температуры. На один литр воды положите пять ст. ложек крупной соли. Тщательно перемешайте
  • Важное условие, рассол должен быть насыщенным.
  • Филе рыбы промойте под проточной водой. Дайте воде стечь
  • Поместите рыбу в посуду по размеру, залейте рассолом. Рыбу нужно полностью покрыть рассолом. Сверху положите груз. Прикройте крышкой и оставьте так на один час при комнатной температуре
  • По истечении часа слейте воду. Рыбу промывать не нужно. Нарежьте мякоть кусочками
  • В другую посуду положите кусочки рыбы. Присыпьте сахаром. Затем положите лук кольцами, и полейте растительного масла. Повторите слои. Уберите на ночь в холодильник

Горбуша соленая в домашних условиях готова: Видео

Подавать к картофелю идеально. На здоровье.

Горбуша солёная в домашних условиях

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