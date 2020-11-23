Горбуша солёная в домашних условиях: быстрый и простой способ, который всегда удаётся

Горбуша соленая в домашних условиях – то еще лакомство. Мне кажется, ничего вкуснее домашнего приготовления быть не может.
Горбуша соленая в домашних условиях: ингредиенты
- 1 (одна) шт – лука
- 400 (четыреста) гр – горбуши
- 25 ч. ложки – сахара
- 100 (сто) мл – растительного масла
Для рассола
- 1 (один) л – воды
- 5 (пять) ст. ложек – поваренной соли
Горбуша соленая в домашних условиях: рецепт
- Подготовим рассол. Возьмите кипяченную воду комнатной температуры. На один литр воды положите пять ст. ложек крупной соли. Тщательно перемешайте
- Важное условие, рассол должен быть насыщенным.
- Филе рыбы промойте под проточной водой. Дайте воде стечь
- Поместите рыбу в посуду по размеру, залейте рассолом. Рыбу нужно полностью покрыть рассолом. Сверху положите груз. Прикройте крышкой и оставьте так на один час при комнатной температуре
- По истечении часа слейте воду. Рыбу промывать не нужно. Нарежьте мякоть кусочками
- В другую посуду положите кусочки рыбы. Присыпьте сахаром. Затем положите лук кольцами, и полейте растительного масла. Повторите слои. Уберите на ночь в холодильник
Горбуша соленая в домашних условиях готова: Видео
Подавать к картофелю идеально. На здоровье.
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