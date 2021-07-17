Готовлю картошку фри без масла, жира и яичных белков. Получается вкусно и полезно

Все дети любят картофель фри, но многие мамы не любят ее готовить, из-за большого количества растительного масла, которое вредно в таких объемах и в сочетании с картофелем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель;

мука;

соль;

специи.

Мой рецепт поможет сделать это блюдо без масла.

Картофель чистим, режем соломкой и подсушиваем, чтобы она не была влажной.

Раскладываем картофель в один слой на плоском блюде и отправляем в морозильную камеру на 1 час.

За это время смешиваем соль с мукой и специями. Количество смеси рассчитывайте, исходя из количества картофеля. К примеру, на 1 кг картофеля, муки нужно 0.5 стакана.

Всыпаем смесь с картофелем в пакет и перемешиваем.

Выкладываем картофель на противень, застеленный пергаментом, выпекаем при 200 градусах около 10 минут. Может в вашей духовке времени потребуется больше или меньше, но картофель должен быть румяным и золотистым.