Кабачки и немного фарша: вкусный рецепт для всей семьи. Недорогой и вкусный рецепт

По вкусу блюдо напоминает голубцы, только вместо листьев капусты, используются полоски кабачка. Ели не хотите терять много времени, можно просто фаршировать кабачки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 т;

лук, 1 шт;

рис, 0.5 стакана;

фарш, 250 г;

сметана и томатная паста по 2 ст.л;

соль, перец, специи;

вода, 1 стакан.

Процесс приготовления

Кабачки при помощи овощечистки режем тонкими полосками. Подсаливаем и оставляем.

Лук мелко режем, смешиваем с фаршем, солью, специями по вкусу.

Совет: по желанию, можно немного кабачка измельчить и смешать с фаршем.

Отвариваем рис и смешиваем с фаршем.

Выкладываем фарш на полоску кабачка и сворачиваем рулеты.

Рулеты кладем в форму для запекания.

Смешиваем сметану с томатным соусом и водой, солим по вкусу и перчим.

Заливаем соусом рулеты.

Тушим на небольшом огне под крышкой 40 минут.