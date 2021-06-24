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Кабачки и немного фарша: вкусный рецепт для всей семьи. Недорогой и вкусный рецепт

По вкусу блюдо напоминает голубцы, только вместо листьев капусты, используются полоски кабачка. Ели не хотите терять много времени, можно просто фаршировать кабачки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 т;
  • лук, 1 шт;
  • рис, 0.5 стакана;
  • фарш, 250 г;
  • сметана и томатная паста по 2 ст.л;
  • соль, перец, специи;
  • вода, 1 стакан.

Процесс приготовления

Кабачки при помощи овощечистки режем тонкими полосками. Подсаливаем и оставляем.

Лук мелко режем, смешиваем с фаршем, солью, специями по вкусу.

Совет: по желанию, можно немного кабачка измельчить и смешать с фаршем.

Отвариваем рис и смешиваем с фаршем.

Кабачки и немного фарша: вкусный рецепт для всей семьи. Недорогой и вкусный рецепт

Выкладываем фарш на полоску кабачка и сворачиваем рулеты.

Кабачки и немного фарша: вкусный рецепт для всей семьи. Недорогой и вкусный рецепт

Рулеты кладем в форму для запекания.

Смешиваем сметану с томатным соусом и водой, солим по вкусу и перчим.

Заливаем соусом рулеты.

Тушим на небольшом огне под крышкой 40 минут.

Кабачки и немного фарша: вкусный рецепт для всей семьи. Недорогой и вкусный рецепт

По вкусу и желанию, в такие голубцы можно еще добавить зелени, чеснока, мелко рубленые грибы, а рис прекрасно заменяется овсянкой или перловкой. В любом случае, получается вкусно и сытно. Томатный соус заменяется аджикой, если вы предпочитаете более острые и пикантные блюда.

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