Кабачки и немного фарша: вкусный рецепт для всей семьи. Недорогой и вкусный рецепт

По вкусу блюдо напоминает голубцы, только вместо листьев капусты, используются полоски кабачка. Ели не хотите терять много времени, можно просто фаршировать кабачки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 т;
- лук, 1 шт;
- рис, 0.5 стакана;
- фарш, 250 г;
- сметана и томатная паста по 2 ст.л;
- соль, перец, специи;
- вода, 1 стакан.
Процесс приготовления
Кабачки при помощи овощечистки режем тонкими полосками. Подсаливаем и оставляем.
Лук мелко режем, смешиваем с фаршем, солью, специями по вкусу.
Совет: по желанию, можно немного кабачка измельчить и смешать с фаршем.
Отвариваем рис и смешиваем с фаршем.
Выкладываем фарш на полоску кабачка и сворачиваем рулеты.
Рулеты кладем в форму для запекания.
Смешиваем сметану с томатным соусом и водой, солим по вкусу и перчим.
Заливаем соусом рулеты.
Тушим на небольшом огне под крышкой 40 минут.
По вкусу и желанию, в такие голубцы можно еще добавить зелени, чеснока, мелко рубленые грибы, а рис прекрасно заменяется овсянкой или перловкой. В любом случае, получается вкусно и сытно. Томатный соус заменяется аджикой, если вы предпочитаете более острые и пикантные блюда.
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