Куриные крылышки в медово-соевом соусе. Ароматное мясо в духовке

Куриные крылышки в медово-соевом соусе порадуют Вас ярким вкусом и непременно понравятся всем домочадцам.
Куриные крылышки в медово-соевом соусе: ингредиенты
- Крылышки куриные — 1 кг. (один килограмм)
- Соус соевый — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
- Мёд жидкий — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Масло растительное
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Куриные крылышки обработайте и нарежьте порциями.
- Залейте крылышки мёдом, соевым соусом, добавьте измельчённый чеснок, перец и соль по вкусу. Тщательно перемешайте.
- Крылышки необходимо мариновать 20 минут.
- Форму из духовки застелите фольгой, смажьте растительным маслом и выложите замаринованные крылышки на противень.
- Крылышки запекайте 35-40 минут при 180 градусах.
Куриные крылышки в медово-соевом соусе получаются невероятно вкусными.
Приятного Вам аппетита!
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