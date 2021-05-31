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Куриные крылышки в медово-соевом соусе. Ароматное мясо в духовке

Куриные крылышки в медово-соевом соусе порадуют Вас ярким вкусом и непременно понравятся всем домочадцам.

Куриные крылышки в медово-соевом соусе: ингредиенты

Куриные крылышки в медово-соевом соусе

  1. Крылышки куриные — 1 кг. (один килограмм)
  2. Соус соевый — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
  3. Мёд жидкий — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  4. Масло растительное
  5. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  6. Перец, соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Куриные крылышки обработайте и нарежьте порциями.
  • Залейте крылышки мёдом, соевым соусом, добавьте измельчённый чеснок, перец и соль по вкусу. Тщательно перемешайте.
  • Крылышки необходимо мариновать 20 минут.
  • Форму из духовки застелите фольгой, смажьте растительным маслом и выложите замаринованные крылышки на противень.
  • Крылышки запекайте 35-40 минут при 180 градусах.

Куриные крылышки в медово-соевом соусе получаются невероятно вкусными.

Куриные крылышки в медово-соевом соусе. Ароматное мясо в духовке 4

Приятного Вам аппетита!

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