Варенье из клубники без варки. Ароматный десерт на всю зиму

Варенье из клубники без варки имеет красивый цвет и прекрасный вкус.
Варенье из клубники без варки: ингредиенты
- Сахар — 1 кг. (один килограмм)
- Клубника — 2 кг. 9два килограмма)
- Вода — 0,5 ст. (половина стакана)
Рецепт приготовления:
- Клубнику нужно выбрать не крупную, но спелую. Удалите у ягод плодоножки, промойте под проточной водой и сцедите на сито. Затем ягоды переложите в миску.
- Сварите сироп: к 1 кг. сахара добавьте 0,5 стакана воды и поставьте вариться на средний огонь. Сироп варите 5-7 минут, чтобы он был густым, а не белым. Можно взять ложкой немного сиропа и подуть на него, ели сироп вязкий, значит он готов.
- Горячим сиропом залейте клубнику, накройте крышкой и дайте остыть. За это время клубника отдаёт свой сок и сироп становится жидким. Затем остывшую клубнику снова процедите на сито, а сцеженный сок поставьте кипятиться на 5-7 минут.
- Снова кладите клубнику в миску и залейте горячим кипятком и снова полностью остудите. повторите юту процедуру ещё раз. Если Вы хотите, чтобы сироп был гуще, добавьте в него больше сахара и прокипятите.
- Когда в последний раз проделаете эту процедуру, клубнику разложите в стерильные банки и залейте кипящим сиропом, закатайте и укутайте одеялом.
Варенье из клубники без варки очень удачный рецепт вкусного десерта.
Готовьте на здоровье!
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