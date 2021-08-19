Салат Чревоугодник. Его подавали на второй день свадьбы

Салат Чревоугодник разлетится просто на ура. Вы можете добавить в салат другие ингредиенты на ваш вкус, например — жареные или маринованные грибы, фасоль, картофель,
Салат Чревоугодник: ингредиенты
- Филе куриное — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Маринованные огурцы — 10 шт. (десять штук)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Укроп — один пучок
- Лавровый лист, соль, чёрный перец молотый и горошком — по вкусу
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Майонез
- Растительное масло для жарки
Рецепт приготовления:
- Куриное филе варите 15-30 минут в кипящей воде, добавьте перец горошком, соль и лавровый лист.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой, затем пассируйте в большом количестве масла, пока морковь не станет мягкой, в конце посолите.
- Пассированные овощи откиньте на сито, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Остывшее мясо и огурцы нарежьте кубиками.
- В большой миске смешайте мясо, зажарку, огурцы, немного зажарки оставьте для украшения салата.
- В майонез выдавите чеснок, добавьте молотый перец и перемешайте.
- В салат добавьте мелко нарезанный укроп и майонез со специями.
- Затем заправьте салат и подавайте в кольце или в обычной салатнице.
Салат Чревоугодник получается вкусным и очень сытным.
Приятного аппетита!
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