Салат Чревоугодник. Его подавали на второй день свадьбы

Салат Чревоугодник разлетится просто на ура. Вы можете добавить в салат другие ингредиенты на ваш вкус, например — жареные или маринованные грибы, фасоль, картофель,

Салат Чревоугодник: ингредиенты

Филе куриное — 500 гр. (пятьсот грамм) Морковь — 2 шт. (две штуки) Маринованные огурцы — 10 шт. (десять штук) Лук — 2 шт. (две штуки) Укроп — один пучок Лавровый лист, соль, чёрный перец молотый и горошком — по вкусу Чеснок — 2 з. (два зубчика) Майонез Растительное масло для жарки

Рецепт приготовления:

Куриное филе варите 15-30 минут в кипящей воде, добавьте перец горошком, соль и лавровый лист.

Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой, затем пассируйте в большом количестве масла, пока морковь не станет мягкой, в конце посолите.

Пассированные овощи откиньте на сито, чтобы избавиться от лишнего жира.

Остывшее мясо и огурцы нарежьте кубиками.

В большой миске смешайте мясо, зажарку, огурцы, немного зажарки оставьте для украшения салата.

В майонез выдавите чеснок, добавьте молотый перец и перемешайте.

В салат добавьте мелко нарезанный укроп и майонез со специями.

Затем заправьте салат и подавайте в кольце или в обычной салатнице.

Салат Чревоугодник получается вкусным и очень сытным.

Приятного аппетита!