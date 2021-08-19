Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...
  • Елена Шувалова
    Добрый день. 1-3 ст.л. чеснока на банку? банки какого объема?Эссенция в банки или в маринад?До весны ничего н...

Салат Чревоугодник. Его подавали на второй день свадьбы

Салат Чревоугодник разлетится просто на ура. Вы можете добавить в салат другие ингредиенты на ваш вкус, например — жареные или маринованные грибы, фасоль, картофель,

Салат Чревоугодник: ингредиенты

Салат Чревоугодник

  1. Филе куриное — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  3. Маринованные огурцы — 10 шт. (десять штук)
  4. Лук — 2 шт. (две штуки)
  5. Укроп — один пучок
  6. Лавровый лист, соль, чёрный перец молотый и горошком — по вкусу
  7. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  8. Майонез
  9. Растительное масло для жарки

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе варите 15-30 минут в кипящей воде, добавьте перец горошком, соль и лавровый лист.
  • Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой, затем пассируйте в большом количестве масла, пока морковь не станет мягкой, в конце посолите.
  • Пассированные овощи откиньте на сито, чтобы избавиться от лишнего жира.
  • Остывшее мясо и огурцы нарежьте кубиками.
  • В большой миске смешайте мясо, зажарку, огурцы, немного зажарки оставьте для украшения салата.
  • В майонез выдавите чеснок, добавьте молотый перец и перемешайте.
  • В салат добавьте мелко нарезанный укроп и майонез со специями.
  • Затем заправьте салат и подавайте в кольце или в обычной салатнице.

Салат Чревоугодник получается вкусным и очень сытным.

Салат Чревоугодник. Его подавали на второй день свадьбы 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх