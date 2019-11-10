Это не пирожки, а настоящая бомба. Будьте начеку, ведь их сметают со стола

Ингредиенты для теста:

Стакан кипятка

3 стакана муки

4 ст.ложки растительного масла

1 ч.ложка сахара и 1 ч.ложка соли

Для начинки:

помидоры

брынза или творог

чеснок (2 зубчика)

Приготовление:

Для начинки: помидоры нарежьте на кружочки, а сыр перетрите с измельченным чесноком.

Для теста: в кипяток добавьте соль, сахар и масло, размешайте и порционно добавьте муку.

Поделите тесто на две равные части и тонко раскатайте.

На один пласт выкладывайте кружочки помидор и сверху сыр.

Накройте вторым пластом и вырежьте пирожочки стаканом.

Жарьте в масле с двух сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!!!