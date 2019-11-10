Это не пирожки, а настоящая бомба. Будьте начеку, ведь их сметают со стола

Ингредиенты для теста:
Стакан кипятка
3 стакана муки
4 ст.ложки растительного масла
1 ч.ложка сахара и 1 ч.ложка соли
Для начинки:
помидоры
брынза или творог
чеснок (2 зубчика)
Приготовление:
Для начинки: помидоры нарежьте на кружочки, а сыр перетрите с измельченным чесноком.
Для теста: в кипяток добавьте соль, сахар и масло, размешайте и порционно добавьте муку.
Поделите тесто на две равные части и тонко раскатайте.
На один пласт выкладывайте кружочки помидор и сверху сыр.
Накройте вторым пластом и вырежьте пирожочки стаканом.
Жарьте в масле с двух сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!!!
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