Скатерть-Самобранка

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Это не пирожки, а настоящая бомба. Будьте начеку, ведь их сметают со стола


Это не пирожки, а настоящая бомба. Будьте начеку, ведь их сметают со стола

Ингредиенты для теста:
Стакан кипятка
3 стакана муки
4 ст.ложки растительного масла
1 ч.ложка сахара и 1 ч.ложка соли
Для начинки:
помидоры
брынза или творог
чеснок (2 зубчика)

Приготовление:

Для начинки: помидоры нарежьте на кружочки, а сыр перетрите с измельченным чесноком.

Для теста: в кипяток добавьте соль, сахар и масло, размешайте и порционно добавьте муку.

Поделите тесто на две равные части и тонко раскатайте.

На один пласт выкладывайте кружочки помидор и сверху сыр.

Это не пирожки, а настоящая бомба. Будьте начеку, ведь их сметают со стола

Накройте вторым пластом и вырежьте пирожочки стаканом.

Это не пирожки, а настоящая бомба. Будьте начеку, ведь их сметают со стола

Жарьте в масле с двух сторон до золотистого цвета.

Это не пирожки, а настоящая бомба. Будьте начеку, ведь их сметают со стола

Приятного аппетита!!!

Это не пирожки, а настоящая бомба. Будьте начеку, ведь их сметают со стола

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