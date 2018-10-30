 Салат «Обалденный»: Отличный вариант для незамужних. Мужчины за такое чудо в миг замуж позовут

И сытно, и оригинально!
Ингредиенты:
-Пекинская капуста (1 кочан)
-Копченая грудка (1 шт.)
-Консервированные ананасы (1 банка)
-Сыр (100 г)
-Сухарики (1 пачка)
-Майонез
Приготовление:
Вначале необходимо Покрошить пекинскую капусту. Лучше мелко!
Далее нужно нарезать кубиками копченую грудку.
Затем необходимо натереть сыр. Тщательно смешайте капусту, мясо, ананасы, сыр.
Салат необходимо заправить майонезом, и все тщательно перемешать. Сверху нужно добавить сухарики.
Я их использую для декора!
Приятного аппетита!
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