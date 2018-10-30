 Салат «Обалденный»: Отличный вариант для незамужних. Мужчины за такое чудо в миг замуж позовут

И сытно, и оригинально!

Ингредиенты:

-Пекинская капуста (1 кочан)

-Копченая грудка (1 шт.)

-Консервированные ананасы (1 банка)

-Сыр (100 г)

-Сухарики (1 пачка)

-Майонез Приготовление:

Вначале необходимо Покрошить пекинскую капусту. Лучше мелко! Далее нужно нарезать кубиками копченую грудку. Затем необходимо натереть сыр. Тщательно смешайте капусту, мясо, ананасы, сыр. Салат необходимо заправить майонезом, и все тщательно перемешать. Сверху нужно добавить сухарики. Я их использую для декора!

Приятного аппетита!

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