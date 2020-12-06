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Салат Тбилиси: традиционное грузинское блюдо из натуральных продуктов

Салат Тбилиси – блюдо грузинской кухни. Невероятно вкусное и полезное. Салат является традиционным блюдом Грузии.

Салат Тбилиси: ингредиенты

Салат Тбилиси

  1. 100 (сто) гр – красной фасоли
  2. 200 (двести) гр – говядины
  3. 50 (пятьдесят) гр – грецких орехов
  4. 1 (одна) шт – болгарского перца
  5. 2 (два) зубчика – чеснока
  6. Соль по вкусу
  7. 1 (одна) шт – лука
  8. 10 (десять) гр – кинзы
  9. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  10. 1 (один) гр – острого стручкового перца
  11. 2 (две) ст. ложки – красного винного уксуса

Салат Тбилиси: рецепт

Салат Тбилиси

  • Фасоль залейте водой и оставьте на ночь
  • Утром слейте эту воду, залейте свежей и варите. Но не переварите!
  • Мясо нарежьте средними кусочками и отварите в подсоленной воде. Остудите мясо и нарежьте мелкими кубиками
  • Лук обязательно нужен нам синий. Замаринуйте его в винном уксусе и оставьте на полчаса. После чего слейте маринад
  • Перец нарежьте тонкой соломкой
  • Из зелени обязательно нужна кинза! Именно она придает салату тот незабываемый вкус
  • Грецкие орешки мелко нарежьте и подсушите их на сухой сковороде
  • Чеснок измельчите
  • В салатнице смешайте все ингредиенты. Посолите. Добавьте измельченный стручковый острый перец. Заправьте салат оливковым маслом. Отправьте в холодильник, чтобы салат немного пропитался

Салат Тбилиси готов!

Салат Тбилиси

На здоровье!

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