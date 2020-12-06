Салат Тбилиси: традиционное грузинское блюдо из натуральных продуктов

Салат Тбилиси – блюдо грузинской кухни. Невероятно вкусное и полезное. Салат является традиционным блюдом Грузии.
Салат Тбилиси: ингредиенты
- 100 (сто) гр – красной фасоли
- 200 (двести) гр – говядины
- 50 (пятьдесят) гр – грецких орехов
- 1 (одна) шт – болгарского перца
- 2 (два) зубчика – чеснока
- Соль по вкусу
- 1 (одна) шт – лука
- 10 (десять) гр – кинзы
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- 1 (один) гр – острого стручкового перца
- 2 (две) ст. ложки – красного винного уксуса
Салат Тбилиси: рецепт
- Фасоль залейте водой и оставьте на ночь
- Утром слейте эту воду, залейте свежей и варите. Но не переварите!
- Мясо нарежьте средними кусочками и отварите в подсоленной воде. Остудите мясо и нарежьте мелкими кубиками
- Лук обязательно нужен нам синий. Замаринуйте его в винном уксусе и оставьте на полчаса. После чего слейте маринад
- Перец нарежьте тонкой соломкой
- Из зелени обязательно нужна кинза! Именно она придает салату тот незабываемый вкус
- Грецкие орешки мелко нарежьте и подсушите их на сухой сковороде
- Чеснок измельчите
- В салатнице смешайте все ингредиенты. Посолите. Добавьте измельченный стручковый острый перец. Заправьте салат оливковым маслом. Отправьте в холодильник, чтобы салат немного пропитался
Салат Тбилиси готов!
На здоровье!
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