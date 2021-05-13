Диетический пирог без пшеничной муки. Полезное лакомство с ароматными яблоками

Диетический пирог без пшеничной муки прекрасно подойдёт тем, кто переживает за свою фигуру. Несмотря на то, что в нём нет муки, этот пирог получается очень нежным и сочным.

Диетический пирог без пшеничной муки: ингредиенты

Мёд — 40 гр. (сорок грамм) Творог — 100 гр. (сто грамм) Овсяные хлопья — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Кефир — 50 мл. (пятьдесят миллилитров) Яблоки — 2 шт. (две штуки) Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка) Корица — 1/2 ч. л (пол чайной ложки) Масло растительное Яйца — 3 шт. (три штуки)

Способ приготовления:

Овсяные хлопья нужно перемолоть до состояния муки. Затем добавьте к нему разрыхлитель и перемешайте.

Выложите в чашку творог, разомните при помощи вилки, добавьте кефир и мёд и всё взбейте блендером до однородности. Вбейте в эту смесь яйца с корицей и перемешайте венчиком, после этого в массу добавьте овсяные хлопья с разрыхлителем и ещё раз тщательно перемешайте.

Из очищенных яблок удалите семечки и нарежьте небольшими кусками.

Форму для выпечки смажьте растительным маслом, на дно выложите кусочек пергамента. Сперва выложите яблоки, сверху — тесто. Слегка потрусите форму, чтобы тесто распределилось равномерно и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут

Диетический пирог без пшеничной муки можете подавать к чаю.

Приятного Вам аппетита!