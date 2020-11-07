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Быстрая лазанья из кабачков – готовим без заморочек

Сегодня у нас быстрая лазанья из кабачков – готовим без заморочек. Ловите отличный пошаговый рецепт быстрого приготовления вкуснятины практически «из ничего».

Сейчас такой сезон, что в каждом доме есть пара кабачков. От этого и будем плясать.

Быстрая лазанья из кабачков

Что же касается макаронных изделий, ну там всяческих спагетти, рожков, лапши – на каждой, даже самой «пустой» кухне обязательно найдется хоть одна початая пачка.

Вот собственно и всё, что нам нужно!

Итак, поехали.

Быстрая лазанья из кабачков

Быстрая лазанья из кабачков — ингредиенты:

  • Кабачки 2-3 шт.
  • Макаронные изделия (лапша, макароны, спагетти…) — 200 г
  • Сыр – 100 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Укроп – 1 пучок
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Черный душистый перец, соль, сушеный базилик

Быстрая лазанья из кабачков – готовим без заморочек

Быстрая лазанья из кабачков — пошаговый рецепт:

  1. В кипящую подсоленную воду положить лапшу (спагетти) и варить на среднем огне до готовности.
  2. Пока варится лапша, нарезать кабачки вдоль на 8-9 частей. Обжарить кабачки на растительном масле до полуготовности на сильном огне.
  3. Натереть сыр на терке. Мелко порубить укроп. Чеснок измельчить в давилке.
  4. Смешать сметану с мукой и яйцом до однородности. Добавить туда же сыр, чеснок, укроп, порошок сушеного базилика.
    Тщательно перемешать.
  5. Лапша уже сварилась. Снимите с огня, откиньте на дуршлаг, сцедите воду.
  6. Выложить лапшу в огнеупорную стеклянную посуду и смешать ее с пожаренными дольками кабачков.
  7. Залить приготовленным сметанно — сырным соусом, положить сверху кусочки сливочного масла и выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов минут пятнадцать.

Приятного аппетита!

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