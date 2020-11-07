Сегодня у нас быстрая лазанья из кабачков – готовим без заморочек. Ловите отличный пошаговый рецепт быстрого приготовления вкуснятины практически «из ничего».

Сейчас такой сезон, что в каждом доме есть пара кабачков. От этого и будем плясать.

Быстрая лазанья из кабачков

Что же касается макаронных изделий, ну там всяческих спагетти, рожков, лапши – на каждой, даже самой «пустой» кухне обязательно найдется хоть одна початая пачка.

Вот собственно и всё, что нам нужно!

Итак, поехали.

Быстрая лазанья из кабачков — ингредиенты:

Кабачки 2-3 шт.

Макаронные изделия (лапша, макароны, спагетти…) — 200 г

Сыр – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Укроп – 1 пучок

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 100 г

Мука – 2 ст. л.

Сливочное масло – 50 г

Черный душистый перец, соль, сушеный базилик

Быстрая лазанья из кабачков — пошаговый рецепт:

В кипящую подсоленную воду положить лапшу (спагетти) и варить на среднем огне до готовности. Пока варится лапша, нарезать кабачки вдоль на 8-9 частей. Обжарить кабачки на растительном масле до полуготовности на сильном огне. Натереть сыр на терке. Мелко порубить укроп. Чеснок измельчить в давилке. Смешать сметану с мукой и яйцом до однородности. Добавить туда же сыр, чеснок, укроп, порошок сушеного базилика. Тщательно перемешать. Лапша уже сварилась. Снимите с огня, откиньте на дуршлаг, сцедите воду. Выложить лапшу в огнеупорную стеклянную посуду и смешать ее с пожаренными дольками кабачков. Залить приготовленным сметанно — сырным соусом, положить сверху кусочки сливочного масла и выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов минут пятнадцать.

Приятного аппетита!