Сегодня у нас быстрая лазанья из кабачков – готовим без заморочек. Ловите отличный пошаговый рецепт быстрого приготовления вкуснятины практически «из ничего».
Сейчас такой сезон, что в каждом доме есть пара кабачков. От этого и будем плясать.
Быстрая лазанья из кабачков
Что же касается макаронных изделий, ну там всяческих спагетти, рожков, лапши – на каждой, даже самой «пустой» кухне обязательно найдется хоть одна початая пачка.
Вот собственно и всё, что нам нужно!
Итак, поехали.
Быстрая лазанья из кабачков — ингредиенты:
- Кабачки 2-3 шт.
- Макаронные изделия (лапша, макароны, спагетти…) — 200 г
- Сыр – 100 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Укроп – 1 пучок
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 100 г
- Мука – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 50 г
- Черный душистый перец, соль, сушеный базилик
Быстрая лазанья из кабачков — пошаговый рецепт:
- В кипящую подсоленную воду положить лапшу (спагетти) и варить на среднем огне до готовности.
- Пока варится лапша, нарезать кабачки вдоль на 8-9 частей. Обжарить кабачки на растительном масле до полуготовности на сильном огне.
- Натереть сыр на терке. Мелко порубить укроп. Чеснок измельчить в давилке.
- Смешать сметану с мукой и яйцом до однородности. Добавить туда же сыр, чеснок, укроп, порошок сушеного базилика. Тщательно перемешать.
- Лапша уже сварилась. Снимите с огня, откиньте на дуршлаг, сцедите воду.
- Выложить лапшу в огнеупорную стеклянную посуду и смешать ее с пожаренными дольками кабачков.
- Залить приготовленным сметанно — сырным соусом, положить сверху кусочки сливочного масла и выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов минут пятнадцать.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии