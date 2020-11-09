Выкладываю слоями и завтрак готов за 10 минут. Быстро, просто, вкусно из лаваша

Быстрые рецепты завтраков сегодня популярны. Вот и я, с вечной нехваткой времени, постоянно ищу новые и вкусные рецепты быстрой готовки. Нашла недавно этот рецепт с творогом, попробовала и решила поделиться с вами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш тонкий;
- творог, 300 г;
- яйца, 2 шт;
- сыр, 250 г;
- соль, зелень, растительное масло.
Процесс приготовления
У меня на этот рецепт ушла упаковка тонкого лаваша.
Творог смешиваем с яйцом, рубленой зеленью по вашему вкусу, солим.
Сыр трем на крупной терке и выбирайте более соленый.
Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем лист лаваша.
Совет: чтобы все было аккуратно, сначала нарежьте лаваш того размера и формы, что подходит к выбранной для запекания форме.
Выкладываем в форму лист лаваша и посыпаем его тертым сыром, накрываем листом лаваша и выкладываем творожную массу. Опять лаваш, сыр, лаваш и смазываем взбитым яйцом.
Ставим в разогретую духовку на 10 минут.
Вот и все, все готово.
Начину вы можете изменить сделать, к примеру, творог с курагой и изюмом, это будет очень вкусно и полезно.
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