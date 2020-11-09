Выкладываю слоями и завтрак готов за 10 минут. Быстро, просто, вкусно из лаваша

Быстрые рецепты завтраков сегодня популярны. Вот и я, с вечной нехваткой времени, постоянно ищу новые и вкусные рецепты быстрой готовки. Нашла недавно этот рецепт с творогом, попробовала и решила поделиться с вами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш тонкий;

творог, 300 г;

яйца, 2 шт;

сыр, 250 г;

соль, зелень, растительное масло.

Процесс приготовления

У меня на этот рецепт ушла упаковка тонкого лаваша.

Творог смешиваем с яйцом, рубленой зеленью по вашему вкусу, солим.

Сыр трем на крупной терке и выбирайте более соленый.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем лист лаваша.

Совет: чтобы все было аккуратно, сначала нарежьте лаваш того размера и формы, что подходит к выбранной для запекания форме.

Выкладываем в форму лист лаваша и посыпаем его тертым сыром, накрываем листом лаваша и выкладываем творожную массу. Опять лаваш, сыр, лаваш и смазываем взбитым яйцом.

Ставим в разогретую духовку на 10 минут.

Вот и все, все готово.