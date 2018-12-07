Скатерть-Самобранка

5 308 подписчиков

Салатные шарики «А-ля мимоза» — очень вкусные, нежные, украсят любой праздничный стол

Супер закуска!

Салатные шарики «А-ля мимоза» — очень вкусные, нежные, украсят любой праздничный стол

Ингредиенты:

картофель — 1 штука
горбуша консервированная — 1 банка
яйца — 2 штука
морковь — 1 штука
сыр — 70 грамм
кунжут (белый) — 4 ст.л.
зеленый лук — 30 грамм
соевый соус — 1 ст.л.
сметана — 2 ст.л.

Приготовление:

Отвариваем картофель, морковь и яйца. Остужаем, очищаем. Сливаем с консервированной горбуши лишнюю жидкость, выкладываем в миску и разминаем вилкой.

Добавляем картофель, натертый на крупной терке, и морковь, натертую на мелкой терке. Перемешиваем.

Добавляем натертые на мелкой терке сыр и яйца. Хорошо перемешиваем.

Добавляем мелко порезанный лук, вливаем соевый соус, заправляем сметану.

Перемешиваем.

Скатываем руками из массы шарики величиной чуть больше, чем грецкий орех.

Обваливаем шарики в кунжуте, обжаренном на сухой (!!!) сковороде.

Выкладываем на блюдо и украшаем по желанию.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
4
Обсудить

Картина дня

наверх