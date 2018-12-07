Салатные шарики «А-ля мимоза» — очень вкусные, нежные, украсят любой праздничный стол

Ингредиенты:

картофель — 1 штука

горбуша консервированная — 1 банка

яйца — 2 штука

морковь — 1 штука

сыр — 70 грамм

кунжут (белый) — 4 ст.л.

зеленый лук — 30 грамм

соевый соус — 1 ст.л.

сметана — 2 ст.л.

Приготовление:

Отвариваем картофель, морковь и яйца. Остужаем, очищаем. Сливаем с консервированной горбуши лишнюю жидкость, выкладываем в миску и разминаем вилкой.

Добавляем картофель, натертый на крупной терке, и морковь, натертую на мелкой терке. Перемешиваем.

Добавляем натертые на мелкой терке сыр и яйца. Хорошо перемешиваем.

Добавляем мелко порезанный лук, вливаем соевый соус, заправляем сметану.

Перемешиваем.

Скатываем руками из массы шарики величиной чуть больше, чем грецкий орех.

Обваливаем шарики в кунжуте, обжаренном на сухой (!!!) сковороде.

Выкладываем на блюдо и украшаем по желанию.

Приятного аппетита!