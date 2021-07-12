Скатерть-Самобранка

5 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Кабачки не жарю, а готовлю так: 2 рецепта, которые смогут облегчить вам жизнь

Кабачки не жарить, а готовить так. Добра и здоровья

Кабачковыми блинчиками уже никого не удивишь, их готовят все, это давно стало традиционным блюдом в сезон овощей. Но если в кабачки еще добавить много разных наполнителей, получается очень интересная закуска. К примеру, с зеленым горошком.

Для приготовления первого рецепта вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 1 стакан;
  • сухари панировочные, 2 ст.л;
  • лук, половина;
  • соль, перец, специи, зелень и чеснок.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке и хорошо отжимаем от сока.

Лук мелко режем и смешиваем с кабачковой массой, добавляем яйца, муку, специи и соль, перец, измельченных чеснок.

Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем массу.

Кабачки не жарю, а готовлю так: 2 рецепта, которые смогут облегчить вам жизнь

Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут.

При подаче можно сбрызнуть растительным маслом или подавать с соусом на сметане с чесноком.

Для приготовления второго рецепта вам потребуются такие ингредиенты:

  • морковь, 2 шт;
  • горошек зеленый свежий или замороженный, 1 стакан;
  • мука, три четверти стакана;
  • молоко, 2/5 стакана;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • дрожжи сухие, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Отвариваем морковь, предварительно порезав ее крупными кусками.

В кастрюлю еще добавляем горошек и варим все до готовности.

Яйца смешиваем с молоком, солим и всыпаем просеянную муку, дрожжи и перемешиваем до однородности.

Морковь режем мелкими кусочками и вместе с горошком добавляем в тесто, вымешиваем.

Добавляем рубленую зелень и по вкусу, чеснок.

Кабачки не жарю, а готовлю так: 2 рецепта, которые смогут облегчить вам жизнь

Обжариваем такие блинчики на сковороде, на растительном масле с двух сторон до румяности.

Кабачки не жарю, а готовлю так: 2 рецепта, которые смогут облегчить вам жизнь

Оба этих рецепта получаются очень вкусными, оригинальными, будут служить разнообразием меню, особенно в сезон свежих овощей.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх