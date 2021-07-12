Кабачки не жарю, а готовлю так: 2 рецепта, которые смогут облегчить вам жизнь

Кабачки не жарить, а готовить так. Добра и здоровья

Кабачковыми блинчиками уже никого не удивишь, их готовят все, это давно стало традиционным блюдом в сезон овощей. Но если в кабачки еще добавить много разных наполнителей, получается очень интересная закуска. К примеру, с зеленым горошком.

Для приготовления первого рецепта вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

яйца, 2 шт;

мука, 1 стакан;

сухари панировочные, 2 ст.л;

лук, половина;

соль, перец, специи, зелень и чеснок.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке и хорошо отжимаем от сока.

Лук мелко режем и смешиваем с кабачковой массой, добавляем яйца, муку, специи и соль, перец, измельченных чеснок.

Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем массу.

Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут.

При подаче можно сбрызнуть растительным маслом или подавать с соусом на сметане с чесноком.

Для приготовления второго рецепта вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, 2 шт;

горошек зеленый свежий или замороженный, 1 стакан;

мука, три четверти стакана;

молоко, 2/5 стакана;

соль, перец, специи, зелень;

дрожжи сухие, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Отвариваем морковь, предварительно порезав ее крупными кусками.

В кастрюлю еще добавляем горошек и варим все до готовности.

Яйца смешиваем с молоком, солим и всыпаем просеянную муку, дрожжи и перемешиваем до однородности.

Морковь режем мелкими кусочками и вместе с горошком добавляем в тесто, вымешиваем.

Добавляем рубленую зелень и по вкусу, чеснок.

Обжариваем такие блинчики на сковороде, на растительном масле с двух сторон до румяности.