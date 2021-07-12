Кабачки не жарю, а готовлю так: 2 рецепта, которые смогут облегчить вам жизнь

Кабачки не жарить, а готовить так. Добра и здоровья
Кабачковыми блинчиками уже никого не удивишь, их готовят все, это давно стало традиционным блюдом в сезон овощей. Но если в кабачки еще добавить много разных наполнителей, получается очень интересная закуска. К примеру, с зеленым горошком.
Для приготовления первого рецепта вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- яйца, 2 шт;
- мука, 1 стакан;
- сухари панировочные, 2 ст.л;
- лук, половина;
- соль, перец, специи, зелень и чеснок.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке и хорошо отжимаем от сока.
Лук мелко режем и смешиваем с кабачковой массой, добавляем яйца, муку, специи и соль, перец, измельченных чеснок.
Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем массу.
Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут.
При подаче можно сбрызнуть растительным маслом или подавать с соусом на сметане с чесноком.
Для приготовления второго рецепта вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 2 шт;
- горошек зеленый свежий или замороженный, 1 стакан;
- мука, три четверти стакана;
- молоко, 2/5 стакана;
- соль, перец, специи, зелень;
- дрожжи сухие, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Отвариваем морковь, предварительно порезав ее крупными кусками.В кастрюлю еще добавляем горошек и варим все до готовности.
Яйца смешиваем с молоком, солим и всыпаем просеянную муку, дрожжи и перемешиваем до однородности.
Морковь режем мелкими кусочками и вместе с горошком добавляем в тесто, вымешиваем.
Добавляем рубленую зелень и по вкусу, чеснок.
Обжариваем такие блинчики на сковороде, на растительном масле с двух сторон до румяности.
Оба этих рецепта получаются очень вкусными, оригинальными, будут служить разнообразием меню, особенно в сезон свежих овощей.
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