Салат с селёдкой и корейской морковкой. Салат легко приготовить, ничего варить не надо, теперь готовлю его на все праздники

Салат с селёдкой и корейской морковкой — настоящее украшение вашего стола! Очень вкусно, полезно. Такой красочный салатик!
Салат с селёдкой и корейской морковкой: ингредиенты
- 1 (одна) баночка — зеленого консервированного горошка
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — сельдь слабосолёная
- 200 (двести) гр — корейской моркови
- укроп
- зеленый лук
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 2 (две) ст. ложки — яблочного уксуса 6%
- соль
- острый молотый перец
- 1 (одна) ч. ложка — горчица в зернах
Рецепт приготовления:
- Рыбу очистите, промойте и высушите бумажными полотенцами
- Уберите косточки и кожу и нарежьте порционными кусочками
- Зеленый лук и укроп придают особый свежий вкус этому салату. Нарежьте мелко. Лук нарежьте тонкими полукольцами
- Смешайте зелень и зеленый лук, корейскую морковь и лук. Заправьте горчицей, солью, перцем, уксусом, растительным маслом.
- Теперь добавьте горошек и селедку, хорошо перемешайте
- Посуду с салатом накройте и отправьте на один час в холодильник охлаждаться. Можно пару раз перемешать, чтобы все вкусы равномерно соединились. При подаче украсьте зеленью! Салат с селёдкой и корейской морковкой — изумительно вкусный!
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