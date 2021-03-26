Скатерть-Самобранка

5 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат с селёдкой и корейской морковкой. Салат легко приготовить, ничего варить не надо, теперь готовлю его на все праздники

Салат с селёдкой и корейской морковкой — настоящее украшение вашего стола! Очень вкусно, полезно. Такой красочный салатик!

Салат с селёдкой и корейской морковкой

Салат с селёдкой и корейской морковкой: ингредиенты

  1. 1 (одна) баночка — зеленого консервированного горошка
  2. 1 (одна) шт — лука
  3. 1 (одна) шт — сельдь слабосолёная
  4. 200 (двести) гр — корейской моркови
  5. укроп
  6. зеленый лук
  7. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  8. 2 (две) ст. ложки — яблочного уксуса 6%
  9. соль
  10. острый молотый перец
  11. 1 (одна) ч. ложка — горчица в зернах

Рецепт приготовления:

  • Рыбу очистите, промойте и высушите бумажными полотенцами
  • Уберите косточки и кожу и нарежьте порционными кусочками
  • Зеленый лук и укроп  придают особый свежий вкус этому салату. Нарежьте мелко. Лук нарежьте тонкими полукольцами
  • Смешайте зелень и зеленый лук, корейскую морковь и лук. Заправьте горчицей, солью, перцем, уксусом, растительным маслом.
  • Теперь добавьте горошек и селедку, хорошо перемешайте
  • Посуду с салатом накройте и отправьте на один час в холодильник охлаждаться. Можно пару раз перемешать, чтобы все вкусы равномерно соединились. При подаче украсьте зеленью! Салат с селёдкой и корейской морковкой — изумительно вкусный!
Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх