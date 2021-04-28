Салат с яйцом огурцом и горошком. Вкусный салат по маминому рецепту

Салат с яйцом огурцом и горошком можно приготовить за полчаса. Если к Вам нагрянули гости, этот салат станет настоящим спасением.

Очень простой и быстрый салат выручит к неожиданному застолью или когда просто нет времени, чтобы готовить что-то изысканное. Салат со свежим огурцом и зеленью вкусный, по-весеннему ароматный и нравится практически всем. Рецепт, конечно, не новый, но иногда о нем нужно вспоминать.

Салат с яйцом огурцом и горошком: ингредиенты

Огурец — 1 шт. (одна штука) Яйцо — 3 шт. (три штуки) Капуста пекинская — 100 гр. (сто грамм) Горошек — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Майонез — по вкусу Зелень — пучок

Рецепт приготовления:

Отварите яйца и нарежьте. К ним добавьте консервированный горошек, нашинкованную пекинскую капусту.

Отправьте в салат нарезанный огурец и зелень

Салат заправьте майонезом и подайте к столу.

Салат с яйцом огурцом и горошком на быструю руку.

Надеемся Вам понравится!