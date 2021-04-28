Салат с яйцом огурцом и горошком. Вкусный салат по маминому рецепту

Салат с яйцом огурцом и горошком можно приготовить за полчаса. Если к Вам нагрянули гости, этот салат станет настоящим спасением.
Очень простой и быстрый салат выручит к неожиданному застолью или когда просто нет времени, чтобы готовить что-то изысканное. Салат со свежим огурцом и зеленью вкусный, по-весеннему ароматный и нравится практически всем. Рецепт, конечно, не новый, но иногда о нем нужно вспоминать.
Салат с яйцом огурцом и горошком: ингредиенты
- Огурец — 1 шт. (одна штука)
- Яйцо — 3 шт. (три штуки)
- Капуста пекинская — 100 гр. (сто грамм)
- Горошек — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Майонез — по вкусу
- Зелень — пучок
Рецепт приготовления:
- Отварите яйца и нарежьте. К ним добавьте консервированный горошек, нашинкованную пекинскую капусту.
- Отправьте в салат нарезанный огурец и зелень
- Салат заправьте майонезом и подайте к столу.
Салат с яйцом огурцом и горошком на быструю руку.
Надеемся Вам понравится!
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