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Тушеная капуста с грибами и нутом. Блюдо сытное и ароматное

Тушеная капуста с грибами и нутом разнообразит ваше повседневное меню и всем очень понравится.

Тушеная капуста с грибами и нутом: ингредиенты

Тушеная капуста с грибами и нутом

  1. Капуста — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Нут — 100 гр. (сто грамм)
  3. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  4. Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм)
  5. Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
  6. Вода — 100 мл. (сто миллилитров)
  7. Томатная паста — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  9. Карри — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  10. Растительное масло — 2-3 ст. л (две — три столовые ложки)
  11. Соль, чёрный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Нут необходимо предварительно замочить на ночь, затем поставьте вариться.
  • Морковь очистите и нарежьте соломкой, лук нарежьте мелкими кубиками.
  • Капусту тонко нашинкуйте, шампиньоны нарежьте пластинами.
  • Сковороду разогрейте с растительным маслом, отправьте на неё морковь с луком и обжарьте до мягкости.
  • Затем выложите грибы и продолжайте выпаривать жидкость. После этого добавьте капусту и тушите ещё 5 минут.
  • Теперь добавьте томатную пасту, посолите, поперчите, добавьте карри и другие специи.
  • Слейте воду с нута и переложите к остальным продуктам.
  • Приправьте чесноком, перемешайте, накройте крышкой и оставьте настояться.

Тушеная капуста с грибами и нутом — аппетитно и очень сытно.

Тушеная капуста с грибами и нутом. Блюдо сытное и ароматное 2

 

Приятного аппетита!

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