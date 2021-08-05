Тушеная капуста с грибами и нутом. Блюдо сытное и ароматное

Тушеная капуста с грибами и нутом разнообразит ваше повседневное меню и всем очень понравится.

Тушеная капуста с грибами и нутом: ингредиенты

Капуста — 500 гр. (пятьсот грамм) Нут — 100 гр. (сто грамм) Морковь — 1 шт. (одна штука) Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм) Лук репчатый — 1 шт. (одна штука) Вода — 100 мл. (сто миллилитров) Томатная паста — 1 ст. л (одна столовая ложка) Чеснок — 2 з. (два зубчика) Карри — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Растительное масло — 2-3 ст. л (две — три столовые ложки) Соль, чёрный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Нут необходимо предварительно замочить на ночь, затем поставьте вариться.

Морковь очистите и нарежьте соломкой, лук нарежьте мелкими кубиками.

Капусту тонко нашинкуйте, шампиньоны нарежьте пластинами.

Сковороду разогрейте с растительным маслом, отправьте на неё морковь с луком и обжарьте до мягкости.

Затем выложите грибы и продолжайте выпаривать жидкость. После этого добавьте капусту и тушите ещё 5 минут.

Теперь добавьте томатную пасту, посолите, поперчите, добавьте карри и другие специи.

Слейте воду с нута и переложите к остальным продуктам.

Приправьте чесноком, перемешайте, накройте крышкой и оставьте настояться.

Тушеная капуста с грибами и нутом — аппетитно и очень сытно.

Приятного аппетита!