Тушеная капуста с грибами и нутом. Блюдо сытное и ароматное

Тушеная капуста с грибами и нутом разнообразит ваше повседневное меню и всем очень понравится.
Тушеная капуста с грибами и нутом: ингредиенты
- Капуста — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Нут — 100 гр. (сто грамм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм)
- Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
- Вода — 100 мл. (сто миллилитров)
- Томатная паста — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Карри — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Растительное масло — 2-3 ст. л (две — три столовые ложки)
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Нут необходимо предварительно замочить на ночь, затем поставьте вариться.
- Морковь очистите и нарежьте соломкой, лук нарежьте мелкими кубиками.
- Капусту тонко нашинкуйте, шампиньоны нарежьте пластинами.
- Сковороду разогрейте с растительным маслом, отправьте на неё морковь с луком и обжарьте до мягкости.
- Затем выложите грибы и продолжайте выпаривать жидкость. После этого добавьте капусту и тушите ещё 5 минут.
- Теперь добавьте томатную пасту, посолите, поперчите, добавьте карри и другие специи.
- Слейте воду с нута и переложите к остальным продуктам.
- Приправьте чесноком, перемешайте, накройте крышкой и оставьте настояться.
Тушеная капуста с грибами и нутом — аппетитно и очень сытно.
Приятного аппетита!