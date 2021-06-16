Свежая клубника на зиму. Едим ароматную ягоду всю зиму

Свежая клубника на зиму — прекрасный способ иметь свежую клубнику даже зимой.
Свежая клубника на зиму: ингредиенты
- Клубника
Способ приготовления:
- Промойте ягоды и выложите на полотенце, просушите.
- Ягоды уложите в порционные пакетики, закройте пакет, выдавливая воздух и отправьте в морозильную камеру.
- Разложите остальные ягоды по пластиковым ёмкостям и засыпьте сахаром.
- Засыпьте сахаром остаток ягод. На 1 килограмм ягоды 500 грамм. Перебейте массу погружным блендером до однородности.
- Разлейте получившуюся массу по ёмкостям с клубникой, накройте их крышками и отправьте в морозильную камеру.
Свежая клубника на зиму — невероятно вкусная и ароматная.
Приятного аппетита!
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