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Свежая клубника на зиму. Едим ароматную ягоду всю зиму

Свежая клубника на зиму — прекрасный способ иметь свежую клубнику даже зимой.

Свежая клубника на зиму: ингредиенты

Свежая клубника на зиму

  1. Клубника

Способ приготовления:

Свежая клубника на зиму. Едим ароматную ягоду всю зиму 5

  • Промойте ягоды и выложите на полотенце, просушите.
  • Ягоды уложите в порционные пакетики, закройте пакет, выдавливая воздух и отправьте в морозильную камеру.
  • Разложите остальные ягоды по пластиковым ёмкостям и засыпьте сахаром.
  • Засыпьте сахаром остаток ягод. На 1 килограмм ягоды 500 грамм. Перебейте массу погружным блендером до однородности.
  • Разлейте получившуюся массу по ёмкостям с клубникой, накройте их крышками и отправьте в морозильную камеру.

Свежая клубника на зиму — невероятно вкусная и ароматная.

Свежая клубника на зиму. Едим ароматную ягоду всю зиму 6

Приятного аппетита!

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