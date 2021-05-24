Бананчики в слоёном тесте. Оригинальный и вкусный десерт к чаю

Бананчики в слоёном тесте — невероятно вкусный десерт, который очень понравиться всем Вашим знакомым о родным.
Бананчики в слоёном тесте: ингредиенты
- Слоёное тесто с дрожжами – 1 уп. (одна упаковка)
- Бананы – 5 шт. (пять штук)
- Яйцо – для смазывания
- Растопленный шоколад или шоколадная паста – 100 г. (сто грамм)
- Корица – щепотка
- Сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления:
- Раскатайте пласты теста на прямоугольники средней толщины. Они по размеру должны быть длиннее и шире бананов на несколько сантиметров.
- Середину теста смажьте шоколадом и выложите целый, очищенный плод. Запечатайте тестом верх и низ.
- Делайте продолговатые надрезы на тесте по всей длине и переплетите их на банане.
- Яйцо взболтайте, обмажьте бананчики и отправьте в духовку на 30 минут.
Бананчики в слоёном в тесте — очень нежные и аппетитные.
Пеките на здоровье!
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