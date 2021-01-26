Вы забудете о колбасе из магазина. Не покупайте, а готовьте колбасу в домашних условиях

Самая вкусная колбаса – это домашняя, которую вы сами делаете из качественных продуктов. Никакая магазинная продукция, никогда не будет вкуснее, чем колбаса, которую вы сделаете по этому простому рецепту.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

говядина, 1.8 кг;

свинина, 3 кг;

сало, 700 г;

чеснок, 2 головки;

соль нитритная 5 %, 100 г;

специи к мясу, 10 г;

перец;

вода, 200;

оболочка.

Процесс приготовления

Мясо промываем и хорошо просушиваем.

Измельчаем говядину при помощи мясорубки.

С сала снимаем кожуру, режем мелкими кубиками и смешиваем с говяжьим фаршем.

Свинину рубим кусочками и смешиваем с фаршем и салом.

Оболочку хорошо промываем, если у вас натуральная.

Чеснок измельчаем блендером и смешиваем с фаршем.

Также в фарш добавляем соль, перцы и специи, водяную воду и хорошо вымешиваем массу.

Совет: если вы добавляете обычную соль, тогда на 1 кг мяса идет 10 – 12 г соли. Также следите. Чтобы фарш был не сухой и по мере необходимости добавляйте воду.

Заполняем оболочку фаршем и отправляем на сутки – двое в холодильник.

Перевязываем кишки нитью, чтобы получились порционные колбаски.

Отвариваем колбаски, чтобы они стали мягче – кладем в кипящий бульон и через 10 минут вынимаем.

Коптим колбасу в коптильне 4 – 7 часов. Время зависит от того, какой степени копчения колбасу вы хотите.