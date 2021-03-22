Как я пожарил шашлыки в Америке, собрал всех соседей-американцев, спрашивали чем так вкусно пахнет, пришлось угостить

Хоть я и Американец и живу в России, но по-прежнему периодически возвращаюсь в штаты, где встречаюсь со своими друзьями и навещаю родителей. Конечно, когда я посещаю родителей, то стараюсь познакомить их с русской кухней, показать, чему я научился у русских.

И вот в одну мою поездку я решил попробовать приготовить не простое американское блюдо — мясо на гриле, а шашлык, такой, который научил меня готовить мой друг из России. Впервые я попробовал на российской даче, и оно мне очень понравилось. Началось все с того, что мне нужно было купить мясо и лук, а также необходимые специи, с этим никаких проблем в американском супермаркете не возникло. Замариновал с помощью подсказок друга, а после оставил в холодильнике до следующего дня.

Когда пришло время жарить, то разжег гриль и даже приготовил шампуры, а после насадил нарезанное замаринованное мясо на них. Я старался жарить, учитывая все советы, что мне писал друг из России, и уже спустя десять минут мой русский шашлык стал очень вкусно пахнуть.

Сперва стало интересно моим родителям, а после даже близкие соседи решили зайти к нам, естественно, не с пустыми руками.

Думаю, что для некоторых покажется странным, что соседи просто зашли к нам, но так, конечно, не всегда.

Понравился ли шашлык моим родителям и их американским соседям? Как они отреагировали?

Мои родители живут в частном доме, поэтому некоторые соседи и правда стали друзьями. К тому же в Америке многие предпочитают знать своих соседей, а еще лучше дружить, родители были и не против угостить своих соседей.

Подача очень понравилась, я поставил на стол запечённый картофель, овощи на гриле и овощной салат, лаваш я не нашел, поэтому был простой белый хлеб, а также замариновал лук, даже зеленый положил.

Сперва многим показалось, что специй слишком много, очень насыщенный вкус, что даже порой мясо не чувствуется, но после, все отметили, что шашлык очень хорошо подходит к овощам, а с маринованным луком, так вообще очень вкусно.

Сосед сказал: «Вот продукты обычные, у меня всегда в холодильнике есть, а так я никогда не ел, часто русские так готовят?». На что я сказал, что это больше летний вариант обеда или ужина. Но в целом, для многих такой ужин показался необычным, сосед попросил рецепт, а также ему понравился замаринованный лук.