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Салат Пикаделли. Любимые картошка и селёдочка с интересным сочетанием других продуктов

Салат Пикаделли полностью соответствует своему названию, его вкус запомнится Вам надолго. Приготовьте этот замечательный салат и угощайте друзей и родных.

Салат Пикаделли: ингредиенты

Салат Пикаделли

  1. Кукуруза (консервированная) – 40 г. (сорок грамм)
  2. Селёдка – 80 г. (восемьдесят грамм)
  3. Картофель (варёный) – 2 шт. (две штуки)
  4. Растительное масло – 20 мл. (двадцать миллилитров)
  5. Горчица – по вкусу
  6. Соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Сначала отварите картофель, можете сделать это заранее. Остудите варёный Картофель. Потом счистите с него кожуру и нарежьте не слишком мелкими по размеру кубиками.
  • Из банки достаньте и нарежьте такими же по размеру кубиками, как и картофель, филе селёдки.

Совет: Если рыба целая, отрежьте голову, внутренности очень тщательно удалите, рыбину внутри вымойте. Потом разрежьте её вдоль, удалите хребет. Потом снимите шкуру и филе нарежьте на куски.

  • В миску выложите картофель, добавьте к нему кусочки селёдки.
  • Откройте банку с консервированной кукурузой, выложите её к предыдущим продуктам. Не сливайте маринад с кукурузы, потому что будете использовать не всю кукурузу.
  • Выложите немного горчицы.
  • Влейте растительное масло.
  • Понемногу добавьте соль, чтобы не пересолить.
  • Всыпьте чёрный перец по желанию.
  • Хорошо перемешайте салат. Выложите его в красивую пиалу.
    Можете украсить его свежей зеленью.

Салат Пикаделли — готов!

 

Салат Пикаделли. Любимые картошка и селёдочка с интересным сочетанием других продуктов 2

Блюдо не требую дополнительного гарнира. Надеемся на положительные отзывы, готовьте на здоровье!

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