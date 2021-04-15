Салат Пикаделли. Любимые картошка и селёдочка с интересным сочетанием других продуктов

Салат Пикаделли полностью соответствует своему названию, его вкус запомнится Вам надолго. Приготовьте этот замечательный салат и угощайте друзей и родных.
Салат Пикаделли: ингредиенты
- Кукуруза (консервированная) – 40 г. (сорок грамм)
- Селёдка – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Картофель (варёный) – 2 шт. (две штуки)
- Растительное масло – 20 мл. (двадцать миллилитров)
- Горчица – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Сначала отварите картофель, можете сделать это заранее. Остудите варёный Картофель. Потом счистите с него кожуру и нарежьте не слишком мелкими по размеру кубиками.
- Из банки достаньте и нарежьте такими же по размеру кубиками, как и картофель, филе селёдки.
Совет: Если рыба целая, отрежьте голову, внутренности очень тщательно удалите, рыбину внутри вымойте. Потом разрежьте её вдоль, удалите хребет. Потом снимите шкуру и филе нарежьте на куски.
- В миску выложите картофель, добавьте к нему кусочки селёдки.
- Откройте банку с консервированной кукурузой, выложите её к предыдущим продуктам. Не сливайте маринад с кукурузы, потому что будете использовать не всю кукурузу.
- Выложите немного горчицы.
- Влейте растительное масло.
- Понемногу добавьте соль, чтобы не пересолить.
- Всыпьте чёрный перец по желанию.
- Хорошо перемешайте салат. Выложите его в красивую пиалу. Можете украсить его свежей зеленью.
Салат Пикаделли — готов!
Блюдо не требую дополнительного гарнира. Надеемся на положительные отзывы, готовьте на здоровье!
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