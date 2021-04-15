Салат Пикаделли. Любимые картошка и селёдочка с интересным сочетанием других продуктов

Салат Пикаделли полностью соответствует своему названию, его вкус запомнится Вам надолго. Приготовьте этот замечательный салат и угощайте друзей и родных.

Салат Пикаделли: ингредиенты

Кукуруза (консервированная) – 40 г. (сорок грамм) Селёдка – 80 г. (восемьдесят грамм) Картофель (варёный) – 2 шт. (две штуки) Растительное масло – 20 мл. (двадцать миллилитров) Горчица – по вкусу Соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление:

Сначала отварите картофель, можете сделать это заранее. Остудите варёный Картофель. Потом счистите с него кожуру и нарежьте не слишком мелкими по размеру кубиками.

Из банки достаньте и нарежьте такими же по размеру кубиками, как и картофель, филе селёдки.

Совет: Если рыба целая, отрежьте голову, внутренности очень тщательно удалите, рыбину внутри вымойте. Потом разрежьте её вдоль, удалите хребет. Потом снимите шкуру и филе нарежьте на куски.

В миску выложите картофель, добавьте к нему кусочки селёдки.

Откройте банку с консервированной кукурузой, выложите её к предыдущим продуктам. Не сливайте маринад с кукурузы, потому что будете использовать не всю кукурузу.

Выложите немного горчицы.

Влейте растительное масло.

Понемногу добавьте соль, чтобы не пересолить.

Всыпьте чёрный перец по желанию.

Хорошо перемешайте салат. Выложите его в красивую пиалу. Можете украсить его свежей зеленью.

Салат Пикаделли — готов!

Блюдо не требую дополнительного гарнира. Надеемся на положительные отзывы, готовьте на здоровье!