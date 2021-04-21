Торт Пчёлка. Ваши гости будут очарованы этим нежным лакомством

Торт Пчёлка понравится вашим гостям и родным своим нежным вкусом. Приготовьте этот замечательный тортик и порадуйте гостей.
Торт Пчёлка: ингредиенты
Тесто:
- Песок сахарный — 70 г. (семьдесят грамм)
- Масло сливочное — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
- Порошок какао — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Крем:
- Песок сахарный — 4ст. л (четыре столовые ложки)
- Молоко — 400 мл. (четыреста миллиграмм)
- Яйца — 1шт, (одна штука)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Масло сливочное — 50 г.
- Ванилин — 0,5 ч. л. (пол чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Взбить яйца и сахарный песок, следом добавить сливочное масло и мёд, тщательно перемешать.
- Все сухие ингредиенты смешать вместе — муку, разрыхлитель и какао, добавить в тесто.
- Замесить тесто, сделать из него колбаску и разрезать на 8 частей.
- Испечь тонкие коржи, один из них измельчить для посыпки.
- Теперь перейти к изготовлению крема: взбить яйцо, сахар и молоко.
- Вскипятить и поставить остывать.
- Затем добавить сливочное масло и ванилин и вновь взбить.
- Смазать каждый из коржей кремом.
- Посыпать сверху крошкой и измельчёнными грецкими орехами.
Торт Пчёлка готов к подаче.
Пеките на здоровье!
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