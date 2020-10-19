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Зефир на агар-агаре: просто невозможно пройти мимо

Зефир на агар-агаре. Попробовав раз – такое лакомство, вы полюбите его раз и навсегда! Приготовьте и убедитесь в этом!

Зефир на агар-агаре: ингредиенты

Зефир на агар-агаре

  1. 725 (семьсот двадцать пять) гр – сахара
  2. 250 (двести пятьдесят) гр –яблочного пюре
  3. 1 (одна) шт – яичного белка
  4. 1 (один) пакетик – ванильного сахара
  5. 8 (восемь) гр – агар-агара
  6. 160 (сто шестьдесят) мл – воды
  7. 1 (одна) десертная ложка – сахарной пудры
  8. 50 (пятьдесят) гр – шоколада

Зефир на агар-агаре: рецепт

Зефир на агар-агаре

  • Яблоки запеките в духовке. Очистите от кожуры и пюрируйте при помощи блендера. Добавьте в него 250 гр сахара и ванильный сахар. Оставьте пока
  • Агар замочите в воде, по инструкции на упаковке. Затем отправьте на огонь и доведите до кипения. Лишь, чтобы агар растворился и все. Высыпьте 475 гр сахара и перемешайте. Варите на среднем огне, помешивайте постоянно
  • В яблочное пюре добавьте половину яичного белка. И взбейте при помощи миксера. Масса должна немного посветлеть. После чего добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать
  • Масса должна стать белой и воздушной. Потихоньку начните вливать остывший сироп из агара
  • Переложите получившуюся массу в кондитерский мешочек и на пергаментную бумагу на противне сделайте зефирки. Делайте это быстро.
    Масса же застывает
  • Потом оставьте зефир при комнатной температуре на сутки
  • После чего посыпьте его сахарной пудрой. Можете полить шоколадной глазурью

Зефир на агар-агаре готов!

Зефир на агар-агаре

Получается ничем не хуже магазинных зефирок! Обязательно приготовьте домашний. Все члены семьи будут в восторге от такого лакомства.

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