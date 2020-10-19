Зефир на агар-агаре: просто невозможно пройти мимо

Зефир на агар-агаре. Попробовав раз – такое лакомство, вы полюбите его раз и навсегда! Приготовьте и убедитесь в этом!

Зефир на агар-агаре: ингредиенты

725 (семьсот двадцать пять) гр – сахара 250 (двести пятьдесят) гр –яблочного пюре 1 (одна) шт – яичного белка 1 (один) пакетик – ванильного сахара 8 (восемь) гр – агар-агара 160 (сто шестьдесят) мл – воды 1 (одна) десертная ложка – сахарной пудры 50 (пятьдесят) гр – шоколада

Зефир на агар-агаре: рецепт

Яблоки запеките в духовке. Очистите от кожуры и пюрируйте при помощи блендера. Добавьте в него 250 гр сахара и ванильный сахар. Оставьте пока

Агар замочите в воде, по инструкции на упаковке. Затем отправьте на огонь и доведите до кипения. Лишь, чтобы агар растворился и все. Высыпьте 475 гр сахара и перемешайте. Варите на среднем огне, помешивайте постоянно

В яблочное пюре добавьте половину яичного белка. И взбейте при помощи миксера. Масса должна немного посветлеть. После чего добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать

Масса должна стать белой и воздушной. Потихоньку начните вливать остывший сироп из агара

Переложите получившуюся массу в кондитерский мешочек и на пергаментную бумагу на противне сделайте зефирки. Делайте это быстро. Масса же застывает

Масса же застывает Потом оставьте зефир при комнатной температуре на сутки

После чего посыпьте его сахарной пудрой. Можете полить шоколадной глазурью

Зефир на агар-агаре готов!

Получается ничем не хуже магазинных зефирок! Обязательно приготовьте домашний. Все члены семьи будут в восторге от такого лакомства.