Зефир на агар-агаре: просто невозможно пройти мимо

Зефир на агар-агаре. Попробовав раз – такое лакомство, вы полюбите его раз и навсегда! Приготовьте и убедитесь в этом!
Зефир на агар-агаре: ингредиенты
- 725 (семьсот двадцать пять) гр – сахара
- 250 (двести пятьдесят) гр –яблочного пюре
- 1 (одна) шт – яичного белка
- 1 (один) пакетик – ванильного сахара
- 8 (восемь) гр – агар-агара
- 160 (сто шестьдесят) мл – воды
- 1 (одна) десертная ложка – сахарной пудры
- 50 (пятьдесят) гр – шоколада
Зефир на агар-агаре: рецепт
- Яблоки запеките в духовке. Очистите от кожуры и пюрируйте при помощи блендера. Добавьте в него 250 гр сахара и ванильный сахар. Оставьте пока
- Агар замочите в воде, по инструкции на упаковке. Затем отправьте на огонь и доведите до кипения. Лишь, чтобы агар растворился и все. Высыпьте 475 гр сахара и перемешайте. Варите на среднем огне, помешивайте постоянно
- В яблочное пюре добавьте половину яичного белка. И взбейте при помощи миксера. Масса должна немного посветлеть. После чего добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать
- Масса должна стать белой и воздушной. Потихоньку начните вливать остывший сироп из агара
- Переложите получившуюся массу в кондитерский мешочек и на пергаментную бумагу на противне сделайте зефирки. Делайте это быстро. Масса же застывает
- Потом оставьте зефир при комнатной температуре на сутки
- После чего посыпьте его сахарной пудрой. Можете полить шоколадной глазурью
Зефир на агар-агаре готов!
Получается ничем не хуже магазинных зефирок! Обязательно приготовьте домашний. Все члены семьи будут в восторге от такого лакомства.
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