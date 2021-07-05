Балканский пирог с творогом и яблоками. Слоёное и многоэтажное лакомство

Балканский пирог с творогом и яблоками — это невероятное многоэтажное лакомство, которое с достоинством можно подавать к столу.
Балканский пирог с творогом и яблоками: ингредиенты
- Мука — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. — две штуки (две штуки)
- Сливочное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Сахарный песок — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Вода — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Сливки — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Молоко 100 мл. (сто миллилитров)
- Мак — 200 гр. (двести грамм)
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Корица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сметана — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Коньяк — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Изюм — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Ванилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Грецкие орехи — 150 гр. 9сто пятьдесят грамм)
- Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
- Половинка лимона
- Соль — четыре щепотки
Пошаговое приготовление:
- Приготовьте песочное тесто: просейте в отдельную миску 250 гр. муки и добавьте 70 гр. сливочного масла, перетрите до однородной крошки. Затем добавьте яйцо, одну чайную ложку сахара, сливки и две щепотки соли. Замесите тесто, соберите его в шар, оберните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник.
- Теперь приготовьте пресное тесто: просейте в отдельную ёмкость 300 гр. муки и две щепотки соли, воду, подсолнечное масло, замесите тесто, накройте пищевой плёнкой и оставьте на 60 минут при комнатной температуре.
- Приготовьте маковую начинку: мак измельчите в блендере, влейте предварительно вскипячённое молоко. Затем всыпьте 100 гр. сахарного песка и чайную ложку корицы. Всё тщательно перемешайте и поставьте в сторону.
- Теперь займитесь творожной начинкой: изюм ошпарьте кипятком, воду слейте, залейте коньяком и оставьте н полчаса. Творог превратите в пюре в блендере, вбейте туда яйцо и три ст. л сметаны. Следом всыпьте шесть ст. л сахара и процеженный изюм. Всё тщательно перемешайте и поставьте в холодильник.
- Теперь приготовьте ореховую начинку: для этого прогрейте орехи на сковороде, переложите в чашу блендера и измельчите вместе с 4 ложками сахарного песка.
- Чтобы яблочную начинку, для этого яблоки натрите на крупной тёрке, полейте соком лимона, всыпьте корицу, две столовые ложки сахара и цедру лимона, тщательно перемешайте.
- Форму для выпекания смажьте маслом, песочное тесто раскатайте в тонкий пласт и выложите на дно формы, сделав бортики. В некоторых местах наткните вилкой.
- Затем пресное тесто разделите на восемь частей, раскатайте каждый из них в очень тонкие пласты.
- Выложите половину творожной начинки на песочное тесто, накройте одним пластом пресного теста и смажьте его сливочным маслом.
- Зарем половину ореховой начинки, а на неё — яблочный. Затем разместите ещё один пласт пресного теста и также смажьте маслом. Аналогичным образом чередуйте слои до, окончания ингредиентов, последний слой должен быть слой пресного теста, который необходимо смазать сметаной.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час.
- Приготовленный пирог остудите и поставьте в холодильник на пару часов. После чего посыпьте сахарной пудрой, нарежьте на порционные куски и подавайте к столу.
Балканский пирог с творогом и яблоками получается красивым и невероятно вкусным.
Пеките на здоровье!
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