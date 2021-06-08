Клубничное варенье как мармелад. Необычный способ приготовления известного лакомства

Клубничное варенье как мармелад может заменить любой десерт и стать приятным дополнением к чаю.
Клубничное варенье как мармелад: ингредиенты
- Клубника — 2 кг. (два килограмма)
- Сахар — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Листики базилика — 25 шт. (двадцать пять штук)
- Листики свежей мяты — 23 шт. (двадцать пять штук)
Рецепт приготовления:
- Промытые, обсушенные и без хвостиков ягоды поместите в глубокую миску и засыпьте сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок.
- Миску поставьте на умеренный огонь и варите после закипания 5 минут. После этого добавьте вымытые листочки базилика и мяты и варите ещё 5 минут.
- Затем в варенье добавьте мелко нарезанную мякоть лимона и предварительно натёртую цедру. На слабом огне варите варенье ещё 15 минут. Снимите варенье с огня и оставьте на 8-10 часов.
- Приступите ко второму этапу варки: миску поставьте на огонь, варите 5 минут после закипания, разлейте по стерилозованным банкам и закатайте.
Клубничное варенье как мармелад имеет нежный вкус и приятный аромат.
Готовьте на здоровье!
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