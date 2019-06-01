Скатерть-Самобранка

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Едят даже те, кто не любит печень. У всех были пустые тарелки

Едят даже те, кто не любит печень. У всех были пустые тарелки

Ингредиенты:

Печень — 500 г
Яблоко — 2 шт
Лук репчатый — 1 шт
Соль
Перец черный (молотый)
Паприка сладкая (молотая) — 1 ч. л.
Карри — 0.5 ч. л.
Мука
Масло растительное

Приготовление:

Печень нарежьте порционными кусочками, отбейте через пленку, отправьте в муку, жарьте на растительном масле, когда одна сторона подрумянится, посолите, поперчите, и тогда переверните.

Яблоки нарежьте ломтиками.  Обжарьте яблоки до мягкости на растительном масле.

Лук, нарезанный кольцами, посолите, добавьте паприку и карри и, постоянно помешивая, жарьте до готовности.

Выкладывайте все на блюдо в такой последовательности: яблоки — печень — лук и отправляем в СВЧ на 2-3 минуты.

Приятного аппетита!!!

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