Едят даже те, кто не любит печень. У всех были пустые тарелки

Ингредиенты:

Печень — 500 г

Яблоко — 2 шт

Лук репчатый — 1 шт

Соль

Перец черный (молотый)

Паприка сладкая (молотая) — 1 ч. л.

Карри — 0.5 ч. л.

Мука

Масло растительное

Приготовление:

Печень нарежьте порционными кусочками, отбейте через пленку, отправьте в муку, жарьте на растительном масле, когда одна сторона подрумянится, посолите, поперчите, и тогда переверните.

Яблоки нарежьте ломтиками. Обжарьте яблоки до мягкости на растительном масле.

Лук, нарезанный кольцами, посолите, добавьте паприку и карри и, постоянно помешивая, жарьте до готовности.

Выкладывайте все на блюдо в такой последовательности: яблоки — печень — лук и отправляем в СВЧ на 2-3 минуты.

Приятного аппетита!!!