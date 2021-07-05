В сезон кабачков готовлю вкуснятину! Лепешка из кабачков с мясом: съедается за секунды

Ароматные, очень свежие блины с начинкой из кабачка, готовятся просто и быстро, блюдо получается идеальным, прекрасно сочетается с разными гарнирами. Часто готовим на пикники и ужин.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 400 г;
- яйца, 2 шт;
- мука, 70 г;
- соль и перец;
- сметана, 2 ст.л;
- чеснок, 2 – 3 зубчика.
Для приготовления начинки потребуются:
- куриное филе, 400 г;
- лук, 1 шт;
- сыр, 60 г;
- горчица, 0.5 ч.л;
- соль и перец.
Процесс приготовления
Лук режем мелким кубиком, обжариваем на растительном масле.
Обжариваем куриную грудку, порезанную кусочками, потом солим и перчим, жарим до румяности.
Кабачок трем на крупной терке и тщательно отжимаем от сока.
Смешиваем кабачковую массу со сметаной и яйцами, измельченным чесноком, солью и перцем.
Всыпаем просеянную муку.
Совет: муки всыпайте столько, чтобы получилась густая масса. Если не очень хорошо отжимали кабачок, тогда придется всыпать много муки.
Массу хорошо вымешиваем.
Лук смешиваем с мясом, сметаной и горчицей, мелко рубленой зеленью. Добавляем тертый сыр.
Выкладываем массу на сковороду и обжариваем блин с одной стороны, переворачиваем.
На один край лепешки выкладываем равномерно начинку, накрываем второй часть и немного прижимаем, чтобы у нас получился чебурек.
Накрываем крышкой обжариваем с каждой стороны по 2 минуты.
Готовим все лепешки таким образом.
Такие чебуреки получаются очень вкусными, в качестве начинки можно использовать любые продукты. К примеру, шампиньоны, обжаренные с грибами или овощную начинку, фарш. С соленым творогом и укропом также получается оригинально.
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