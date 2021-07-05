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В сезон кабачков готовлю вкуснятину! Лепешка из кабачков с мясом: съедается за секунды

Ароматные, очень свежие блины с начинкой из кабачка, готовятся просто и быстро, блюдо получается идеальным, прекрасно сочетается с разными гарнирами. Часто готовим на пикники и ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 400 г;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 70 г;
  • соль и перец;
  • сметана, 2 ст.л;
  • чеснок, 2 – 3 зубчика.

Для приготовления начинки потребуются:

  • куриное филе, 400 г;
  • лук, 1 шт;
  • сыр, 60 г;
  • горчица, 0.5 ч.л;
  • соль и перец.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком, обжариваем на растительном масле.

Обжариваем куриную грудку, порезанную кусочками, потом солим и перчим, жарим до румяности.

Кабачок трем на крупной терке и тщательно отжимаем от сока.

Смешиваем кабачковую массу со сметаной и яйцами, измельченным чесноком, солью и перцем.

Всыпаем просеянную муку.

Совет: муки всыпайте столько, чтобы получилась густая масса. Если не очень хорошо отжимали кабачок, тогда придется всыпать много муки.

Массу хорошо вымешиваем.

 

Лук смешиваем с мясом, сметаной и горчицей, мелко рубленой зеленью. Добавляем тертый сыр.

Выкладываем массу на сковороду и обжариваем блин с одной стороны, переворачиваем.

В сезон кабачков готовлю вкуснятину! Лепешка из кабачков с мясом: съедается за секунды

На один край лепешки выкладываем равномерно начинку, накрываем второй часть и немного прижимаем, чтобы у нас получился чебурек.

В сезон кабачков готовлю вкуснятину! Лепешка из кабачков с мясом: съедается за секунды

Накрываем крышкой  обжариваем с каждой стороны по 2 минуты.

В сезон кабачков готовлю вкуснятину! Лепешка из кабачков с мясом: съедается за секунды

Готовим все лепешки таким образом.

Такие чебуреки получаются очень вкусными, в качестве начинки можно использовать любые продукты. К примеру, шампиньоны, обжаренные с грибами или овощную начинку, фарш. С соленым творогом и укропом также получается оригинально.

В сезон кабачков готовлю вкуснятину! Лепешка из кабачков с мясом: съедается за секунды

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