В сезон кабачков готовлю вкуснятину! Лепешка из кабачков с мясом: съедается за секунды

Ароматные, очень свежие блины с начинкой из кабачка, готовятся просто и быстро, блюдо получается идеальным, прекрасно сочетается с разными гарнирами. Часто готовим на пикники и ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 400 г;

яйца, 2 шт;

мука, 70 г;

соль и перец;

сметана, 2 ст.л;

чеснок, 2 – 3 зубчика.

Для приготовления начинки потребуются:

куриное филе, 400 г;

лук, 1 шт;

сыр, 60 г;

горчица, 0.5 ч.л;

соль и перец.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком, обжариваем на растительном масле.

Обжариваем куриную грудку, порезанную кусочками, потом солим и перчим, жарим до румяности.

Кабачок трем на крупной терке и тщательно отжимаем от сока.

Смешиваем кабачковую массу со сметаной и яйцами, измельченным чесноком, солью и перцем.

Всыпаем просеянную муку.

Совет: муки всыпайте столько, чтобы получилась густая масса. Если не очень хорошо отжимали кабачок, тогда придется всыпать много муки.

Массу хорошо вымешиваем.

Лук смешиваем с мясом, сметаной и горчицей, мелко рубленой зеленью. Добавляем тертый сыр.

Выкладываем массу на сковороду и обжариваем блин с одной стороны, переворачиваем.

На один край лепешки выкладываем равномерно начинку, накрываем второй часть и немного прижимаем, чтобы у нас получился чебурек.

Накрываем крышкой обжариваем с каждой стороны по 2 минуты.

Готовим все лепешки таким образом.