Хрустящие огурцы на зиму в банках. Проверенный годами рецепт

Это один из самых старых рецептов консервации огурцов, которые используются в нашей семье. Огурчики будут хрустящими, ароматными, подходят в качестве закуски или в салаты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы;
укроп зонтики, 3 шт;
листья смородины и другие по вкусу;
чеснок, 3 зубчика;
острый перец, 3 кусочка;
лавровый лист, 2 шт;
соль, 2 ст.л;
сахар, 1 ст.л;
уксус 9 %, 70 мл.
Процесс приготовления
Рецепт дан на 3 л банку. В чистые банки укладываем специи и зелень, огурцы.
Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 30 минут.
Сливаем воду и в банки насыпаем соль и сахар, вливаем уксус и наливаем кипяток.
Закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Огурчики будут хрустящими, в меру солеными и сладкими, они будут прекрасным дополнением к ужину и праздничному столу.
Свежие комментарии