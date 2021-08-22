Хрустящие огурцы на зиму в банках. Проверенный годами рецепт

Это один из самых старых рецептов консервации огурцов, которые используются в нашей семье. Огурчики будут хрустящими, ароматными, подходят в качестве закуски или в салаты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

укроп зонтики, 3 шт;

листья смородины и другие по вкусу;

чеснок, 3 зубчика;

острый перец, 3 кусочка;

лавровый лист, 2 шт;

соль, 2 ст.л;

сахар, 1 ст.л;

уксус 9 %, 70 мл.

Процесс приготовления

Рецепт дан на 3 л банку. В чистые банки укладываем специи и зелень, огурцы.

Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 30 минут.

Сливаем воду и в банки насыпаем соль и сахар, вливаем уксус и наливаем кипяток.

Закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Огурчики будут хрустящими, в меру солеными и сладкими, они будут прекрасным дополнением к ужину и праздничному столу.