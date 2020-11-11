Несмотря на то, что до будущего года еще достаточно много времени, опытные хозяйки уже интересуются, каким должно быть новогоднее меню на Новый 2021 год дома.

Покровителем 2021 года станет Белый Металлический Бык. Он отличается не привередливым характером и не требует особых излишеств в еде. Бык травоядное животное и предпочитает простую и сытную еду. Поэтому хозяйки должны позаботится о том, чтобы на новогоднем столе было много растительной и разнообразной пищи, включая блюда из: мяса; рыбы; морепродуктов; овощей; фруктов. При приготовлении вкусных мясных блюд стоит не забывать, что Быку, навряд ли, понравится включение в них говядины. Поэтому хозяйки должны в обязательном порядке следить за составом ингредиентов новогоднего меню, выбирая, например, колбасы или другие продукты для праздничной нарезки. Покровителю года придутся по вкусу разные овощные салаты и закуски. Разнообразная зелень должна присутствовать на новогоднем столе в большом изобилии.

1.Шашлык из курицы с ананасом

Это горячее блюдо можно готовить необязательно на открытом огне. Необычайно вкусное мясо можно пожарить в обычной духовке.

Ингредиенты: куриная грудка – 2 шт.;

ананасы – 1 банка;

соевый соус – 100 мл.

кетчуп – 100 мл.;сок одного апельсина;корень имбиря – 5 см.;коричневый сахар – 1 ст. л.соль и специи по вкусу.

Приготовление: Натираем на терке имбирь. Смешиваем его с сахаром, соком апельсина, соевым соусом и кетчупом. Режим филе на небольшие кусочки. Тоже самое делаем с ананасом. Помещаем мясо в сделанный маринад на 30 минут. Нанизываем на деревянные шпажки поочередно мясо курицы и кусочки ананаса. Разогреваем духовку до 200 градусов. Смазываем противень подсолнечным маслом и помещаем на него шашлычки. Готовим блюдо не более 30 минут, чтобы мясо не пересохло.

2.Лосось с мёдом и горчицей

Ингредиенты:

лосось – 300 г.;

«дижонская» горчица – 2 ч. л.;

соевый соус – 2 ч. л.;

мед – 2 ч. л.;

кунжутные семечки;

соль и специи по вкусу.

Приготовление: Смешиваем мед с соевым соусом и горчицей. Режим лосось на порционные кусочки. Помещаем рыбу в приготовленный маринад и отправляем в холодильник на полчаса. Разогреваем духовку до 170 градусов. Посыпаем рыбу кунжутными семечками и отправляем в духовку на 15 минут.

3.Сырные шарики с семгой в крабовых палочках

Ингредиенты:

твердый сыр — 200 г.;

крабовые палочки — 100 г.;

семга — 100 г.;

яйца куриные — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление: Отвариваем вкрутую яйца. Трем их на мелкой терке. Также натираем твердый сыр. Смешиваем эти ингредиенты и заправляем сметаной и горчицей. Все тщательно перемешиваем, солим и перчим. Далее следует натереть замороженные крабовые палочки. Нарезаем семгу на кусочки размером 1 × 1 см. Из сырно-яичной массы и семги делаем шарики с диаметром 2см. Обваливаем их в крабовых палочках. Теперь можно шарики уложить на сервировочное блюдо и украсить зеленью.

4.Огуречные роллы с сыром и лесными грибами

Ингредиенты:

любой сорт твердого сыра — 200 г.;

свежий огурец (лучше с длинными плодами) — 2 шт.;

сушеные лесные грибы — 100 г.;

петрушка — несколько веточек;

белый кунжут — 2 ст. л.;

цедра лимона — 1 ст. л.

соль и молотый душистый перец — по вкусу.

Приготовление: Отвариваем, отцеживаем, охлаждаем грибы. Нарезаем их на маленькие кусочки, солим и перчим. Снимаем цедру лимона. Нарезаем с помощью овощерезки длинные полоски огурцов – слайсы. Нарезаем тонко сыр. Толщина их должна совпадать с огуречными слайсами. Собираем роллы, уложив на слайсы полоски сыра, грибы, свернув их в рулеты и закрепив зубочисткой. Перед подачей блюдо можно украсить цедрой лимона, кунжутом и петрушкой.

5.Слоеный салат с курицей «Рукавичка»

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

яблоко – 1 шт.;

майонез – 100 г.;

сырой рис – 100 г.;

твердый сыр – 70 г.;

краснокочанная капуста – 50 г.;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

зерна граната, зелень – для украшения.

Приготовление : Отвариваем вкрутую яйца, чистим от скорлупы и отделяем белок от желтка. Измельчаем с помощью блендера краснокочанную капусту и выдавливаем из полученной массы сок. Белок натираем на терке и смешиваем с соком краснокочанной капусты. Отвариваем рис и мясо в отдельной посуде. Измельчаем мясо. Нарезаем лук на маленькие кусочки. Натираем яблоко на крупной терке. Из вареного риса формируем салат в форме рукавичек. Сверху размещаем слой мяса, лука, яблок и голубого белка. Опушку рукавичек делаем из тертого сыра и желтка. Салат украшаем снежинками, сделанными из майонеза. Стразы делаем из гранатовых зерен. Перед подачей салат можно присыпать измельченным укропом.

6.Салат «Русская зима»

Ингредиенты:

вареная свинина – 100 г.;

маринованные грибы – 80 г.;

вареный картофель – 1 шт.;

консервированная фасоль – 5 ст.л.;

зелень петрушки – 3 веточки;

растительное или рафинированное масло – 2 ст.л.;

маринованные каперсы – 2 ч.л.;

горчица – ¾ ч.л.; сахар – 0,5 ч.л.;

черный молотый перец – по своему вкусу;

клюква – 1 ст.л.; уксус 9% — 1 ст.л.

Приготовление: Нарезам мясо на средние кусочки. Измельчаем картофель на кубики. Тоже самое делаем с грибами. Смешиваем эти ингредиенты с фасолью и, нарезанным на небольшие кусочки луком. Измельчаем каперсы, смешиваем их с маслом, уксусом, черным перцем, сахаром, солью и горчицей. Заправляем этим составом салат. Перед подачей салат украшаем клюквой и петрушкой.

7.Салат «Оливье» с луком-пореем и языком

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

морковь – 1 шт.;

свиной язык – 1 шт.;

консервированный зеленый горошек – 200 г.;

маринованные огурцы – 2 шт.;

куриные яйца – 5 шт.;

лук-порей – 1 шт.;

майонез – 200 г;

соль, перец, зелень – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

Перед варкой язык рекомендуется замочить на 2 часа. Затем необходимо его отварить с перцем и солью в течение 90 минут на слабом огне. Варим параллельно картофель, морковь и яйца вкрутую. Охлажденные овощи и яйца нарезаем на кубики. Также измельчаем огурчики и язык. Шинкуем лук-порей и зелень. Все подготовленные ингредиенты смешиваем, добавляем зеленый горошек, солим, перчим и заправляем майонезом.

8.Салат «Цезарь» с курицей и креветками

Ингредиенты:

куриное филе – 350 г.;

креветки – 300 г.;

сыр «Пармезан» — 100 г.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

листья салата по вкусу. помидоры черри – 15 шт.;

белый хлеб;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль по вкусу.

Для соуса:

натуральный йогурт – 150 мл.;

чеснок – 1 зубчик;

сладкая горчица – 1 ч. л.;

лимонный сок по вкусу;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Первым делом необходимо приготовить крутоны. Для этого сначала смешиваем оливковое масло с измельченным чесноком. Режим белый хлеб на небольшие квадратики. Подсушиваем их в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут, взбрызнув пряным маслом. Далее размораживаем креветки, моем их, чистим и измельчаем. Засыпаем их специями для рыбы и поливаем лимонным соком, перемешиваем и даем замариноваться. Отвариваем морепродукты в том же составе. Грудку можно обжарить, запечь или отварить в зависимости от предпочтений. Готовое мясо нарезаем на полоски. Помидоры делим пополам. Сыр трем на крупной терке. Салат можно порвать на средние куски руками. Йогурт смешиваем с измельченным чесноком, перцем, цитрусовым соком, оливковым маслом и горчицей. Далее смешиваем все ингредиенты салата и поливаем этим соусом. Перед подачей салат украшают помидорами черри.

9.Шоколадные брауни

Ингредиенты:

несоленое сливочное масло – 170 г.;

ванильная эссенция – 1 ст. л.;

сахар — 3/4 чашки;

полусладкие шоколадные чипсы — 1/3 чашки (можно заменить полусладким шоколадом – 135 г.);

яйца – 2 шт.;

мука – 100 г.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

грецкие орехи (крупно молотые) — 1,5 чашки.

Для глазури:

жирные сливки — 1/3 чашки;

полусладкие шоколадные чипсы — 2/3 чашки или полусладкий шоколад – 45 г.;

несоленое сливочное масло – 3 ст. л.

Приготовление: Взбиваем с помощью миксера масло с сахаром. Постепенно добавляем яйцо и продолжаем взбивать до получения воздушной массы. Растапливаем шоколад на водяной бане. Добавляем к взбитой массе шоколад и ванильную эссенцию и опять все взбиваем. Смешиваем просеянную муку, разрыхлитель, соль и орехи. Смешиваем масляную смесь с мукой. Тщательно вымешиваем тесто и помещаем его в квадратную форму для выпечки шириной 20 см., предварительно смазанную маслом. Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем в нее форму с тестом. Выпекаем пирожное около 45 минут. Пока происходит процесс выпекания, делаем глазурь. Для этого – сливки доводим до кипения. В них добавляем шоколад и размешиваем смесь до однородной массы. Сюда же добавляем сливочное масло и взбиваем полученную смесь с помощью миксера. Отправляем глазурь в холодильник для того, чтобы она стала более густой. После этого, охлажденное пирожное можно покрывать глазурью. По завершению процесса можно нарезать готовое пирожное на небольшие порции.

10.Торт «Наполеон» из печенья

Это угощение хорошо тем, что готовится быстро и без выпечки. Согласитесь, это очень важно в предновогодней суете.

Ингредиенты:

печенье «Ушки» — 600 г.;

молоко – 350 мл.;

сахар – 100 г.;

сливочное масло – 250 г.;

мука пшеничная – 20 г.;

яйцо куриное – 1 шт.;

ванильный сахар – 1 пакетик;

кондитерские украшения;

соль.

Приготовление: Взбиваем с помощью миксера яйцо с ванильным сахаром и сахаром песком. Вливаем молоко и продолжаем взбивать дальше. Далее добавляем просеянную муку и соль. Ставим далее смесь на огонь и продолжаем мешать. Доводим температуру крема до 85 градусов. После того как крем станет густым, огонь можно выключить. Даем крему остыть, после чего хорошо смешиваем его с мягким сливочным маслом. Далее начинаем создавать наш торт. На блюдо выкладываем слой печенья и покрываем его кремом. После этого формируем новый слой печенья и снова покрываем его кремом. Так продолжаем, пока печенье и крем не закончатся. Несколько печенюшек превращаем в крошку. Ею посыпаем последний слой и бока нашего торта. Можно торт также украсить кондитерскими украшениями. Далее торт следует поставить в холодильник для пропитывания.