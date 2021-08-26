Кабачковый пирог: готовить проще простого!

Кабачковый пирог! Приготовьте вместе с нами вкуснейший ужин из кабачков – кабачковый пирог.
Кабачковый пирог: продукты
- двести граммов кабачков
- два яйца
- четыре столовые ложки муки
- чайная ложка разрыхлителя
- половина стакана молока
- шестьдесят граммов сыра
- шестьдесят граммов колбасы или же шинки
- соль и перец – по вкусу
- оливковое или же любое растительное масло – для смазывания сковороды
Кабачковый пирог: готовка
- Кабачки хорошо помыть и, не очищая, так как они еще молоденькие, натереть на крупной фракции терки.
- Всыпать небольшое количество соли и перемешать. Таким образом кабачки отдадут лишнюю воду.
- Кабачки тщательно отжать от лишней жидкости и переложить в глубокую емкость.
- В ту же емкость вбить яйца и перемешать все венчиком.
- Затем влить молоко.
- Колбасу нарезать мелкими квадратиками и добавить к кабачкам.
- Сыр натереть на крупной терке и большую его часть отправить туда же.
- Посолить, поперчить и все перемешать венчиком.
- Муку перемешать с разрыхлителем и просеять в емкость с кабачками.
- Все тщательно перемешать. Тесто должно получиться приятной консистенции, не жидким и не тугим.
- Сковороду смазать оливковым либо любым другим растительным маслом.
- В сковороду выложить тесто и выровнять по всей поверхности при помощи лопаточки.
- Огонь установить на уровень чуть ниже среднего.
- Сковороду закрыть крышкой и выпекать пирог приблизительно около четверти часа.
- По истечении необходимого времени взять тарелку, соответствующую по размерам сковороды. Смазать ее тем же растительным маслом, которым смазывали сковороду. Накрыть тарелкой сковороду и перевернуть пирог.
- С тарелочки пирог аккуратно отправить обратно в сковороду непропеченной стороной вниз.
- Оставшимся сыром посыпать пирог.
- Закрыть сковороду крышкой и выпекать пирог еще буквально три минутки.
Ну вот и приготовили вкуснейший ужин из кабачков.
Кабачковый пирог: готов
Готовый кабачковый пирог выложить на плоскую тарелочку. Можно украсить нарезанными помидорными колечками, немного присолить и подать к столу.
Видео кабачковых котлет
Приятного аппетита!
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