Кабачковый пирог: готовить проще простого!

Кабачковый пирог! Приготовьте вместе с нами вкуснейший ужин из кабачков – кабачковый пирог.

Кабачковый пирог: продукты

двести граммов кабачков

два яйца

четыре столовые ложки муки

чайная ложка разрыхлителя

половина стакана молока

шестьдесят граммов сыра

шестьдесят граммов колбасы или же шинки

соль и перец – по вкусу

оливковое или же любое растительное масло – для смазывания сковороды

Кабачковый пирог: готовка

Кабачки хорошо помыть и, не очищая, так как они еще молоденькие, натереть на крупной фракции терки.

Всыпать небольшое количество соли и перемешать. Таким образом кабачки отдадут лишнюю воду.

Кабачки тщательно отжать от лишней жидкости и переложить в глубокую емкость.

В ту же емкость вбить яйца и перемешать все венчиком.

Затем влить молоко.

Колбасу нарезать мелкими квадратиками и добавить к кабачкам.

Сыр натереть на крупной терке и большую его часть отправить туда же.

Посолить, поперчить и все перемешать венчиком.

Муку перемешать с разрыхлителем и просеять в емкость с кабачками.

Все тщательно перемешать. Тесто должно получиться приятной консистенции, не жидким и не тугим.

Сковороду смазать оливковым либо любым другим растительным маслом.

В сковороду выложить тесто и выровнять по всей поверхности при помощи лопаточки.

Огонь установить на уровень чуть ниже среднего.

Сковороду закрыть крышкой и выпекать пирог приблизительно около четверти часа.

По истечении необходимого времени взять тарелку, соответствующую по размерам сковороды. Смазать ее тем же растительным маслом, которым смазывали сковороду. Накрыть тарелкой сковороду и перевернуть пирог.

С тарелочки пирог аккуратно отправить обратно в сковороду непропеченной стороной вниз.

Оставшимся сыром посыпать пирог.

Закрыть сковороду крышкой и выпекать пирог еще буквально три минутки.

Ну вот и приготовили вкуснейший ужин из кабачков.

Кабачковый пирог: готов

Готовый кабачковый пирог выложить на плоскую тарелочку. Можно украсить нарезанными помидорными колечками, немного присолить и подать к столу.

Видео кабачковых котлет

Приятного аппетита!