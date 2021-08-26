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Кабачковый пирог: готовить проще простого!

Кабачковый пирог! Приготовьте вместе с нами вкуснейший ужин из кабачков – кабачковый пирог.

Кабачковый пирог: продукты

  • двести граммов кабачков
  • два яйца
  • четыре столовые ложки муки
  • чайная ложка разрыхлителя
  • половина стакана молока
  • шестьдесят граммов сыра
  • шестьдесят граммов колбасы или же шинки
  • соль и перец – по вкусу
  • оливковое или же любое растительное масло – для смазывания сковороды

Кабачковый пирог

Кабачковый пирог: готовка

  • Кабачки хорошо помыть и, не очищая, так как они еще молоденькие, натереть на крупной фракции терки.
  • Всыпать небольшое количество соли и перемешать. Таким образом кабачки отдадут лишнюю воду.
  • Кабачки тщательно отжать от лишней жидкости и переложить в глубокую емкость.
  • В ту же емкость вбить яйца и перемешать все венчиком.
  • Затем влить молоко.
  • Колбасу нарезать мелкими квадратиками и добавить к кабачкам.
  • Сыр натереть на крупной терке и большую его часть отправить туда же.
  • Посолить, поперчить и все перемешать венчиком.
  • Муку перемешать с разрыхлителем и просеять в емкость с кабачками.
  • Все тщательно перемешать. Тесто должно получиться приятной консистенции, не жидким и не тугим.
  • Сковороду смазать оливковым либо любым другим растительным маслом.
  • В сковороду выложить тесто и выровнять по всей поверхности при помощи лопаточки.
  • Огонь установить на уровень чуть ниже среднего.
  • Сковороду закрыть крышкой и выпекать пирог приблизительно около четверти часа.
  • По истечении необходимого времени взять тарелку, соответствующую по размерам сковороды. Смазать ее тем же растительным маслом, которым смазывали сковороду. Накрыть тарелкой сковороду и перевернуть пирог.
  • С тарелочки пирог аккуратно отправить обратно в сковороду непропеченной стороной вниз.
  • Оставшимся сыром посыпать пирог.
  • Закрыть сковороду крышкой и выпекать пирог еще буквально три минутки.

Кабачковый пирог

Ну вот и приготовили вкуснейший ужин из кабачков.

Кабачковый пирог: готов

Готовый кабачковый пирог выложить на плоскую тарелочку. Можно украсить нарезанными помидорными колечками, немного присолить и подать к столу.

Видео кабачковых котлет

Приятного аппетита!

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