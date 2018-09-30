Без названия

Дорогие хозяюшки, предлагаем вам рецепт обалденного летнего салата.

Летний салат с помидорами и луком получается легким, ароматным и невероятно вкусным. Его очень просто приготовить! И никакого майонеза! Помидоры для салата выбираем сладкие! Слегка маринованный лук и зеленый базилик придают салату особый вкус и очень аппетитный вид!

Состав продуктов

помидоры – 450 грамм,

лук красный (можно любой) – 1 штука,

базилик – небольшой пучок,

оливковое масло (можно и подсолнечное, и ароматное домашнее масло) – 2 столовых ложки,

лимонный сок – 1,5 столовых ложки,

сахар – 0,5 столовых ложки,

соль – по вкусу,

белый перец – 1/4 чайной ложки,

сушеный базилик – 1/4 чайной ложки,

сушеный майоран – 1/4 чайной ложки.

Летний салат с помидорами и луком: пошаговый процесс приготовления

Сначала замаринуем лук. Для этого нарежем его полукольцами, выложим в чашку и добавим туда же сахарный песок и лимонный сок. Помидоры нарезаем небольшими дольками в салатник, посыпаем их рваными листьями базилика (когда рвешь, а не режешь, то базилик дает больше аромата в салат). Заправку для салата готовим отдельно, так соль лучше растворяется. Смешиваем масло, сушеный базилик, майоран и белый перец. Добавляем растительное масло, перемешиваем и оставляем на некоторое время, чтобы соль растворилась, а специи отдали свой аромат. Совет. Для заправки летних салатов лучше всего использовать ароматное домашнее масло, сделанное своими руками: а с каким вкусом брать масло, решайте сами. В салатник с помидорами добавляем лук вместе с соком, и заправку. Аккуратно перемешиваем.

Красивый, аппетитный, легкий, летний салат с помидорами и луком готов. Салат нужно делать так, чтобы сразу подать на стол. Такой рецепт можно использовать и в ежедневном, и в праздничном меню! Другие летние рецепты салатов с помидорами (и не только) вы найдете на нашем сайте: готовьте с удовольствием и наслаждайтесь свежим вкусом.

Приятного аппетита!!!

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