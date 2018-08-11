Очень сочные котлетки с капустой — мой любимый рецепт

Ингредиенты:

мясо — 500 гр

капуста — 500 гр

лук — 2 средних головки

яйца — 3 штуки

перец черный молотый

перец душистый молотый

чеснок

соль

Приготовление:

Пропускаем капусту через мясорубку вместе с мясом, с луком и чесноком.

Перемешиваем, солим и перчим по вкусу.

Вбиваем 3 яйца и еще раз хорошо вымешиваем.

Формируем из фарша котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях.

Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон.

Приятного аппетита!