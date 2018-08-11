Очень сочные котлетки с капустой — мой любимый рецепт

Капуста в этом рецепте играет главную роль!
Ингредиенты:
мясо — 500 гр
капуста — 500 гр
лук — 2 средних головки
яйца — 3 штуки
перец черный молотый
перец душистый молотый
чеснок
соль
Приготовление:
Пропускаем капусту через мясорубку вместе с мясом, с луком и чесноком.
Перемешиваем, солим и перчим по вкусу.
Вбиваем 3 яйца и еще раз хорошо вымешиваем.
Формируем из фарша котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях.
Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии