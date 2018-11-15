Обалденные кексы на сгущенке

Представляем вашему вниманию рецепт очень легких в приготовлении кексов для разбавления вашего обыденного чаепития.
Приготовить их совсем не сложно, поэтому вы с легкостью сможете порадовать себя и свое окружение такой вкуснейшей выпечкой. Состав ингредиентов очень простой, что несомненно порадует каждую хозяйку. Уплетается такое лакомство с преогромным удовольствием. В моей семье они пользуются особой популярностью. Я, бывает, не успеваю заметить, как не осталось ни одного. Сохраняйте рецептик и разбавляйте свое чаепитие такими обалденными кексами.
Нужные ингредиенты
- 320 гр муки
- щепотка соли
- 2 столовые ложки сахарного песка
- 1/4 чайной ложки соды
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- ванилин на кончике ножа
- 380 гр сгущенного молока
- 1 столовая ложка воды
- 110 гр сливочного масла
- 2 столовые ложки лимонного сока
Начинаем процесс
- В первую очередь в отдельную ёмкость отправляем муку, соль, разрыхлитель, ванилин и сахарный песок. Перемешиваем всё.
- После чего отправляем сюда сгущенку, лимонный сок и воду. Продолжаем процесс помешивания.
- Следующим ингредиентом добавляем сливочное масло, которое предварительно растопили и охладили. В результате получаем тесто, которое похоже на густую сметану.
- Берём формочки для кексов и выкладываем в них подготовленное тесто.
- Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 30 – 40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
- По истечении нужного времени достаём наши готовые изделия и отправляем на решетку остужаться.
- После чего, по желанию, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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