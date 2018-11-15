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Обалденные кексы на сгущенке

Представляем вашему вниманию рецепт очень легких в приготовлении кексов для разбавления вашего обыденного чаепития. 

Приготовить их совсем не сложно, поэтому вы с легкостью сможете порадовать себя и свое окружение такой вкуснейшей выпечкой. Состав ингредиентов очень простой, что несомненно порадует каждую хозяйку. Уплетается такое лакомство с преогромным удовольствием. В моей семье они пользуются особой популярностью. Я, бывает, не успеваю заметить, как не осталось ни одного. Сохраняйте рецептик и разбавляйте свое чаепитие такими обалденными кексами.

Нужные ингредиенты

  • 320 гр муки
  • щепотка соли
  • 2 столовые ложки сахарного песка
  • 1/4 чайной ложки соды
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • ванилин на кончике ножа
  • 380 гр сгущенного молока
  • 1 столовая ложка воды
  • 110 гр сливочного масла
  • 2 столовые ложки лимонного сока

Начинаем процесс

  1. В первую очередь в отдельную ёмкость отправляем муку, соль, разрыхлитель, ванилин и сахарный песок. Перемешиваем всё.
  2. После чего отправляем сюда сгущенку, лимонный сок и воду. Продолжаем процесс помешивания.
  3. Следующим ингредиентом добавляем сливочное масло, которое предварительно растопили и охладили. В результате получаем тесто, которое похоже на густую сметану.
  4. Берём формочки для кексов и выкладываем в них подготовленное тесто.
  5. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 30 – 40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
  6. По истечении нужного времени достаём наши готовые изделия и отправляем на решетку остужаться.
  7. После чего, по желанию, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Обалденные кексы на сгущенке

Приятного аппетита!

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