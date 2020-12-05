Скатерть-Самобранка

5 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар
    мне не нравиться - горошек придаёт водянистости салату.Свекла + селедка ...
  • Мария Князева
    И картофель лучше варить раньше, чем добавили томатную пасту, так как кислота сделает варёный картофель невкусным, тв...Самый вкусный Сов...
  • Мария Князева
    Я фрикадельки предварительно обваливаю в муке. Они тогда симпатичнее на вид, не такие лохматые )Самый вкусный Сов...

Киевский торт по ГОСТу. Пошаговый классический рецепт

«Киевский» торт всегда стоял по популярности наравне с «Пражским», «Буратино» и многими другими десертами. Сегодня есть прекрасная возможность готовить такую вкуснятину дома, причем, по классическому, оригинальному рецепту.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • белки, 200 г;
  • масло сливочное, 250 г;
  • сахар, 460 г;
  • мука, 45 г;
  • какао, 10 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • ванилин;
  • молоко жирное, 150 г;
  • орехи кешью, 150 г;
  • коньяк, 2 ст.л;
  • цукаты, 30 г.

Процесс приготовления

Киевский торт по ГОСТу. Пошаговый классический рецепт

Белки оставляем в чистой и сухой посуде при комнатной температуре на 24 часа.

Обжариваем орехи и измельчаем их на кусочки скалкой или блендером.

Просеянную муку смешиваем с орехами, сахаром (185 г).

Духовку разогреваем до 150 градусов.

Белки взбиваем до высокой пышности, потом всыпаем 50 г сахара и ванилин по вкусу и далее уже взбиваем до густой и стойкой, белой массы.

Аккуратно всыпаем мучную смесь в белки и лопаткой перемешиваем до однородности.

Формы для выпекания (диаметр 20 см) застилаем пергаментом.

Делим тесто на 2 части и каждую выкладываем в форму.

Выпекаем 2 часа при 150 градусах.

Вынимаем коржи, убираем бумагу и оставляем их при комнатной температуре на 24 часа.

Для крема заранее вынимаем сливочное масло, чтобы оно размягчилось.

Смешиваем яйцо с сахаром и выливаем эту смесь в молоко.

Ставим на плиту молочную массу и варим, постоянно перемешивая 5 минут. Остужаем под пленкой.

Взбиваем миксером сливочное масло и частями добавляем в него крем.. Взбиваем массу до пышности.

Всыпаем какао и еще раз взбиваем.

Вливаем коньяк и взбиваем.

Формируем торт, смазывая коржи кремом. Бока торта также обмазываем кремом и обсыпаем кусочками орехов.

Украшаем по своему вкусу и ставим в холодильник на несколько часов.

Если нет орехов кешью, прекрасно подходит арахис.

Киевский торт по ГОСТу. Пошаговый классический рецепт

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх