Киевский торт по ГОСТу. Пошаговый классический рецепт

«Киевский» торт всегда стоял по популярности наравне с «Пражским», «Буратино» и многими другими десертами. Сегодня есть прекрасная возможность готовить такую вкуснятину дома, причем, по классическому, оригинальному рецепту.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

белки, 200 г;

масло сливочное, 250 г;

сахар, 460 г;

мука, 45 г;

какао, 10 г;

яйцо, 1 шт;

ванилин;

молоко жирное, 150 г;

орехи кешью, 150 г;

коньяк, 2 ст.л;

цукаты, 30 г.

Процесс приготовления

Белки оставляем в чистой и сухой посуде при комнатной температуре на 24 часа.

Обжариваем орехи и измельчаем их на кусочки скалкой или блендером.

Просеянную муку смешиваем с орехами, сахаром (185 г).

Духовку разогреваем до 150 градусов.

Белки взбиваем до высокой пышности, потом всыпаем 50 г сахара и ванилин по вкусу и далее уже взбиваем до густой и стойкой, белой массы.

Аккуратно всыпаем мучную смесь в белки и лопаткой перемешиваем до однородности.

Формы для выпекания (диаметр 20 см) застилаем пергаментом.

Делим тесто на 2 части и каждую выкладываем в форму.

Выпекаем 2 часа при 150 градусах.

Вынимаем коржи, убираем бумагу и оставляем их при комнатной температуре на 24 часа.

Для крема заранее вынимаем сливочное масло, чтобы оно размягчилось.

Смешиваем яйцо с сахаром и выливаем эту смесь в молоко.

Ставим на плиту молочную массу и варим, постоянно перемешивая 5 минут. Остужаем под пленкой.

Взбиваем миксером сливочное масло и частями добавляем в него крем.. Взбиваем массу до пышности.

Всыпаем какао и еще раз взбиваем.

Вливаем коньяк и взбиваем.

Формируем торт, смазывая коржи кремом. Бока торта также обмазываем кремом и обсыпаем кусочками орехов.

Украшаем по своему вкусу и ставим в холодильник на несколько часов.

Если нет орехов кешью, прекрасно подходит арахис.