Киевский торт по ГОСТу. Пошаговый классический рецепт

«Киевский» торт всегда стоял по популярности наравне с «Пражским», «Буратино» и многими другими десертами. Сегодня есть прекрасная возможность готовить такую вкуснятину дома, причем, по классическому, оригинальному рецепту.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- белки, 200 г;
- масло сливочное, 250 г;
- сахар, 460 г;
- мука, 45 г;
- какао, 10 г;
- яйцо, 1 шт;
- ванилин;
- молоко жирное, 150 г;
- орехи кешью, 150 г;
- коньяк, 2 ст.л;
- цукаты, 30 г.
Процесс приготовления
Белки оставляем в чистой и сухой посуде при комнатной температуре на 24 часа.
Обжариваем орехи и измельчаем их на кусочки скалкой или блендером.
Просеянную муку смешиваем с орехами, сахаром (185 г).
Духовку разогреваем до 150 градусов.
Белки взбиваем до высокой пышности, потом всыпаем 50 г сахара и ванилин по вкусу и далее уже взбиваем до густой и стойкой, белой массы.
Аккуратно всыпаем мучную смесь в белки и лопаткой перемешиваем до однородности.
Формы для выпекания (диаметр 20 см) застилаем пергаментом.
Делим тесто на 2 части и каждую выкладываем в форму.
Выпекаем 2 часа при 150 градусах.
Вынимаем коржи, убираем бумагу и оставляем их при комнатной температуре на 24 часа.
Для крема заранее вынимаем сливочное масло, чтобы оно размягчилось.
Смешиваем яйцо с сахаром и выливаем эту смесь в молоко.
Ставим на плиту молочную массу и варим, постоянно перемешивая 5 минут. Остужаем под пленкой.
Взбиваем миксером сливочное масло и частями добавляем в него крем.. Взбиваем массу до пышности.
Всыпаем какао и еще раз взбиваем.
Вливаем коньяк и взбиваем.
Формируем торт, смазывая коржи кремом. Бока торта также обмазываем кремом и обсыпаем кусочками орехов.
Украшаем по своему вкусу и ставим в холодильник на несколько часов.
Если нет орехов кешью, прекрасно подходит арахис.
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