Ни один праздник не обходится без этого блюда — Кальмары, фаршированные грибами и сыром

Ингредиенты:

Кальмары — 4 штуки

Шампиньоны — 800 г

Сыр — 200 г

Яйцо — 4 штуки

Репчатый лук — 2 головки

Морковь — 2 штуки

Оливковое масло — 4 столовые ложки

Зелень по вкусу

Сметана по вкусу

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:

Нарезаем лук мелко и обжариваем вместе с тертой морковью в небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла до золотистого цвета.

Мелко порезанные шампиньоны обжариваем на медленном огне около 5 минут.

Вареные яйца измельчаем, натираем сыр на крупной терке.

Кальмары моем и снимаем серую пленку.

Смешиваем все ингредиенты для начинки, добавляем немного сметаны, солим, перчим и фаршируем кальмары. Закрепляем зубочисткой чтобы фарш не выпадал.

Выкладываем нафаршированные кальмары на фольгу, смазываем их маслом и посыпаем мелко нарубленной зеленью. Заворачиваем плотно края фольги и запекаем при 200 С в течение 20 минут.

Разворачиваем фольгу и вынимаем кальмары.

Приятного аппетита!