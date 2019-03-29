Ни один праздник не обходится без этого блюда — Кальмары, фаршированные грибами и сыром

Главный деликатес на моем столе!
Ингредиенты:
Кальмары — 4 штуки
Шампиньоны — 800 г
Сыр — 200 г
Яйцо — 4 штуки
Репчатый лук — 2 головки
Морковь — 2 штуки
Оливковое масло — 4 столовые ложки
Зелень по вкусу
Сметана по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Приготовление:
Нарезаем лук мелко и обжариваем вместе с тертой морковью в небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла до золотистого цвета.
Мелко порезанные шампиньоны обжариваем на медленном огне около 5 минут.
Вареные яйца измельчаем, натираем сыр на крупной терке.
Кальмары моем и снимаем серую пленку.
Смешиваем все ингредиенты для начинки, добавляем немного сметаны, солим, перчим и фаршируем кальмары. Закрепляем зубочисткой чтобы фарш не выпадал.
Выкладываем нафаршированные кальмары на фольгу, смазываем их маслом и посыпаем мелко нарубленной зеленью. Заворачиваем плотно края фольги и запекаем при 200 С в течение 20 минут.
Разворачиваем фольгу и вынимаем кальмары.
Приятного аппетита!
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