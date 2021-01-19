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Печенье «Наполеон». Простейший рецепт слоеного печенья. Его любят все. Идеальная выпечка к чаю

Печенье получается просто изумительным: хрустящее, слоеное, в меру сладкое, все готовится из обычного и самого простого набора продуктов. Самое главное – это заранее хорошо разогреть духовку и не пересушить печенье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 220 г;
  • масло сливочное охлажденное, 170 г;
  • вода ледяная, 70 мл;
  • уксус 9 %, 0.5 ст.л;
  • сахар, 75 г.

Процесс приготовления

Муку просеиваем и смешиваем с кубиками охлажденного масла или можете натереть его на крупной терке.

Пуками превращаем массу в крошку.

Вливаем уксус с водой и частями вливаем в массу, вымешиваем каждый раз.

Совет: тесто должно получится мягким и не липким, поэтому регулируйте количество воды, чтобы не переборщить.

Обертываем пленкой и отправляем в холодильник на 40 минут.

Раскатываем тесто на посыпанном мукой столе в пласт с толщиной 5 мм.

Посыпаем сахаром и складываем тесто пополам и раскатываем скалкой, складываем и раскатываем.

Посыпаем мукой и раскатываем опять в пласт 5 мм.

Посыпаем сахаром и повторяем процедуру «раскатываем и складываем».

Повторяем еще раз.

Раскатываем в пласт 8 мм толщиной и режем кусочками как вам нравится или треугольники.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при 200 градусах около 15 – 20 минут.

Когда печенье остынет, посыпаем сахарной пудрой.

Печенье «Наполеон». Простейший рецепт слоеного печенья. Его любят все. Идеальная выпечка к чаю

Если вы любите печенье с легким ароматом и вкусом цитруса, можно в последний раз, когда раскатываете тесто и посыпаете его сахаром, натрите цедру лимона или апельсина, можно посыпать измельченными в крошку орехами.

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