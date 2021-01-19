Печенье «Наполеон». Простейший рецепт слоеного печенья. Его любят все. Идеальная выпечка к чаю

Печенье получается просто изумительным: хрустящее, слоеное, в меру сладкое, все готовится из обычного и самого простого набора продуктов. Самое главное – это заранее хорошо разогреть духовку и не пересушить печенье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 220 г;
- масло сливочное охлажденное, 170 г;
- вода ледяная, 70 мл;
- уксус 9 %, 0.5 ст.л;
- сахар, 75 г.
Процесс приготовления
Муку просеиваем и смешиваем с кубиками охлажденного масла или можете натереть его на крупной терке.
Пуками превращаем массу в крошку.
Вливаем уксус с водой и частями вливаем в массу, вымешиваем каждый раз.
Совет: тесто должно получится мягким и не липким, поэтому регулируйте количество воды, чтобы не переборщить.
Обертываем пленкой и отправляем в холодильник на 40 минут.
Раскатываем тесто на посыпанном мукой столе в пласт с толщиной 5 мм.
Посыпаем сахаром и складываем тесто пополам и раскатываем скалкой, складываем и раскатываем.
Посыпаем мукой и раскатываем опять в пласт 5 мм.
Посыпаем сахаром и повторяем процедуру «раскатываем и складываем».
Повторяем еще раз.
Раскатываем в пласт 8 мм толщиной и режем кусочками как вам нравится или треугольники.
Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем при 200 градусах около 15 – 20 минут.
Когда печенье остынет, посыпаем сахарной пудрой.
Если вы любите печенье с легким ароматом и вкусом цитруса, можно в последний раз, когда раскатываете тесто и посыпаете его сахаром, натрите цедру лимона или апельсина, можно посыпать измельченными в крошку орехами.
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