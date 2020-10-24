Такое мясо можно подать на Новый год, но и на ужин будет прекрасно

В этом рецепте самый минимум продуктов – куриная грудка, адыгейский сыр, чеснок и зелень.

Получается очень вкусно и полезно, если вы придерживаетесь ПП, берите это блюдо в свое меню, да и всем остальным, можно готовить мясо на праздники и просто ужины.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, 2 шт;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, укроп, петрушка;

яйцо, 1 шт;

сыр адыгейский, 250 г.

Процесс приготовления

Разрезаем мясо на ломтики и отбиваем.

Посыпаем солью и перцем, можете взять любимые специи для куриного мяса.

Чеснок пропускаем через пресс и втираем его в мясо.

Оставляем мариноваться на 30 минут.

Сыр трем на крупной терке.

Зелени берите больше, промываем, просушиваем и мелко рубим.

Сыр смешиваем с яйцом, зеленью, солим и перчим по вкусу.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем мясо.

На каждый кусочек выкладываем сырную начинку.

Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем мясо около 30 минут.

Подаем блюдо с разными гарнирами, домашними соусами и салатами из свежих овощей.