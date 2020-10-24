Такое мясо можно подать на Новый год, но и на ужин будет прекрасно

В этом рецепте самый минимум продуктов – куриная грудка, адыгейский сыр, чеснок и зелень.
Получается очень вкусно и полезно, если вы придерживаетесь ПП, берите это блюдо в свое меню, да и всем остальным, можно готовить мясо на праздники и просто ужины.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 2 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец, укроп, петрушка;
- яйцо, 1 шт;
- сыр адыгейский, 250 г.
Процесс приготовления
Разрезаем мясо на ломтики и отбиваем.
Посыпаем солью и перцем, можете взять любимые специи для куриного мяса.
Чеснок пропускаем через пресс и втираем его в мясо.
Оставляем мариноваться на 30 минут.
Сыр трем на крупной терке.
Зелени берите больше, промываем, просушиваем и мелко рубим.
Сыр смешиваем с яйцом, зеленью, солим и перчим по вкусу.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем мясо.
На каждый кусочек выкладываем сырную начинку.
Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем мясо около 30 минут.
Подаем блюдо с разными гарнирами, домашними соусами и салатами из свежих овощей.
Как вариант, вы можете сделать куриные рулетики с такой сырной начинкой, это будет совсем праздничное блюдо.
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