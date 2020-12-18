Курица на бутылке: ароматная, питательная и сочная курочка в духовке

Курица на бутылке получается ароматной и сочной. Корочка получается равномерно хрустящей. А вкус курицы неповторимым.
Курица на бутылке: ингредиенты
- 2 (две) ч. ложки – соли
- Полтора кг – курицы
- Пол ч. ложки – смеси перцев
- 1 (одна) ч. ложка – карри
- Пол ч. ложки – черного молотого перца
- 2 (две) ст. ложки – томатной пасты
- 3 (три) ст. ложки – сметаны
- 4 (четыре) зубчика – чеснока
Курица на бутылке: рецепт
- Возьмите глубокую посуду. Курицу промойте под проточной водой. Удалите внутренности, перья. Натрите ее тщательно перцем и солью. Внутри и снаружи. Оставьте на некоторое время
- Делаем маринад. Чеснок измельчите. Смешайте его с томатом, карри, острым перцем. И натрите хорошенько курицу нашим маринадом. Оставьте часа на два, чем дольше будет мариноваться, тем вкуснее
- Курицу наденьте на бутылку. Любую стеклянную. Теплую воду налейте в бутылку. Оставьте см 4 до горла
- Половину противня заполните водой и отправьте курицу запекаться при 200 градусах. Но через полчаса уменьшите до 180 и запекайте полтора часа. Иногда обливайте курочку водой с противня. Курицу снимите с бутылки и переложите на блюдо
Курица на бутылке готова: Видео
Аромат в вашей кухне стоит обалденный. Обязательно приготовьте по этому рецепту.На здоровье.
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