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Курица на бутылке: ароматная, питательная и сочная курочка в духовке

Курица на бутылке получается ароматной и сочной. Корочка получается равномерно хрустящей. А вкус курицы неповторимым.

Курица на бутылке: ингредиенты

Курица на бутылке

  1. 2 (две) ч. ложки – соли
  2. Полтора кг – курицы
  3. Пол ч. ложки – смеси перцев
  4. 1 (одна) ч. ложка – карри
  5. Пол ч. ложки – черного молотого перца
  6. 2 (две) ст. ложки – томатной пасты
  7. 3 (три) ст. ложки – сметаны
  8. 4 (четыре) зубчика – чеснока

Курица на бутылке: рецепт

Курица на бутылке

  • Возьмите глубокую посуду. Курицу промойте под проточной водой. Удалите внутренности, перья. Натрите ее тщательно перцем и солью. Внутри и снаружи. Оставьте на некоторое время
  • Делаем маринад. Чеснок измельчите. Смешайте его с томатом, карри, острым перцем. И натрите хорошенько курицу нашим маринадом. Оставьте часа на два, чем дольше будет мариноваться, тем вкуснее
  • Курицу наденьте на бутылку. Любую стеклянную. Теплую воду налейте в бутылку. Оставьте см 4 до горла
  • Половину противня заполните водой и отправьте курицу запекаться при 200 градусах. Но через полчаса уменьшите до 180 и запекайте полтора часа. Иногда обливайте курочку водой с противня. Курицу снимите с бутылки и переложите на блюдо

Курица на бутылке готова: Видео

Аромат в вашей кухне стоит обалденный. Обязательно приготовьте по этому рецепту.

На здоровье.

Курица на бутылке

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