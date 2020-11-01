Беру творог, морковь и готовлю аппетитное блюдо. Фирменный рецепт моей невестки

Я всегда утверждала и утверждаю, что самые вкусные блюда получаются из обычных продуктов. Вот и эти сырники с морковью, я считаю одним из самых вкусных блюд, да еще и полезных. Благодаря красивому внешнему виду, мои внуки, их уплетают с большим удовольствием. Готовим в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

морковь, 1 шт большая;

сахар и манная крупа по 2 ст.л;

корица, 1 ч.л;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Морковь трем на средней терке.

Смешиваем творог с морковью, щепоткой соли, сахаром и манной крупой, корицей.

Совет: знаю, что не все любят аромат корицы, поэтому можно заменить ванилином или вообще ничего ароматного не добавлять.

Массу хорошо вымешиваем, формируем небольшие шарики.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем шарики, немного их придавливаем для классической формы сырника.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем сырники около 20 минут до румяности.