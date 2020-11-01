Беру творог, морковь и готовлю аппетитное блюдо. Фирменный рецепт моей невестки

Я всегда утверждала и утверждаю, что самые вкусные блюда получаются из обычных продуктов. Вот и эти сырники с морковью, я считаю одним из самых вкусных блюд, да еще и полезных. Благодаря красивому внешнему виду, мои внуки, их уплетают с большим удовольствием. Готовим в духовке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 500 г;
- морковь, 1 шт большая;
- сахар и манная крупа по 2 ст.л;
- корица, 1 ч.л;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Морковь трем на средней терке.
Смешиваем творог с морковью, щепоткой соли, сахаром и манной крупой, корицей.
Совет: знаю, что не все любят аромат корицы, поэтому можно заменить ванилином или вообще ничего ароматного не добавлять.
Массу хорошо вымешиваем, формируем небольшие шарики.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем шарики, немного их придавливаем для классической формы сырника.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем сырники около 20 минут до румяности.
Подаю такие красивые сырники со сметаной, с абрикосовым или другим вареньем или поливаю медом, здесь все по вкусу и желанию.
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