Скатерть-Самобранка

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Беру творог, морковь и готовлю аппетитное блюдо. Фирменный рецепт моей невестки

Я всегда утверждала и утверждаю, что самые вкусные блюда получаются из обычных продуктов. Вот и эти сырники с морковью, я считаю одним из самых вкусных блюд, да еще и полезных. Благодаря красивому внешнему виду, мои внуки, их уплетают с большим удовольствием. Готовим в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог,  500 г;
  • морковь, 1 шт большая;
  • сахар и манная крупа по 2 ст.л;
  • корица, 1 ч.л;
  • соль щепотка.

Процесс приготовления

Морковь трем на средней терке.

Смешиваем творог с морковью, щепоткой соли, сахаром и манной крупой, корицей.

Совет: знаю, что не все любят аромат корицы, поэтому можно заменить ванилином или вообще ничего ароматного не добавлять.

Массу хорошо вымешиваем, формируем небольшие шарики.

Беру творог, морковь и готовлю аппетитное блюдо. Фирменный рецепт моей невестки

Противень застилаем пергаментом и выкладываем шарики, немного их придавливаем для классической формы сырника.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем сырники около 20 минут до румяности.

Беру творог, морковь и готовлю аппетитное блюдо. Фирменный рецепт моей невестки

Подаю такие красивые сырники со сметаной, с абрикосовым или другим вареньем или поливаю медом, здесь все по вкусу и желанию.

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