Кисло-острые мочёные помидоры. Ядрёные и бодрящие овощи на зиму

Кисло-острые мочёные помидоры получаются невероятно вкусными, они очень подойдут зимой вместе с картошечкой или пловом.
Кисло-острые мочёные помидоры: ингредиенты
Расчёт на трёх-литровую банку
- Помидоры — 2 кг. (два килограмма)
- Вода — 1,2 л. (один литр двести миллилитров)
- Соль — 100 гр. (сто грамм)
- Сухая горчица — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки)
- Пряности
Способ приготовления:
- Уложите помидоры в чистые стеклянные банки с небольшим количеством пряностей.
- Выложите чеснок, лавровый лист, чёрный перец горошком 3-4 шт., щепотку семян укропа, прямо в банку насыпьте соль.
- Залейте чистой холодной водой, не доходя до верха 2-2,5 см.
- Сверху насыпьте сухой горчицы и распределите по поверхности.
- Банки закройте тугими пластмассовыми крышками, которые необходимо сперва подержать в горячей воде, чтобы плотнее прилегали.
- Уберите в холодное место, через месяц можете попробовать.
Кисло-острые мочёные помидоры — ароматные и очень вкусные.
Приятного аппетита!
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