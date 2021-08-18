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Кисло-острые мочёные помидоры. Ядрёные и бодрящие овощи на зиму

Кисло-острые мочёные помидоры получаются невероятно вкусными, они очень подойдут зимой вместе с картошечкой или пловом.

Кисло-острые мочёные помидоры: ингредиенты

Кисло-острые мочёные помидоры

Расчёт на трёх-литровую банку

  1. Помидоры — 2 кг. (два килограмма)
  2. Вода — 1,2 л. (один литр двести миллилитров)
  3. Соль — 100 гр. (сто грамм)
  4. Сухая горчица — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки)
  5. Пряности

Способ приготовления:

  • Уложите помидоры в чистые стеклянные банки с небольшим количеством пряностей.
  • Выложите чеснок, лавровый лист, чёрный перец горошком 3-4 шт., щепотку семян укропа, прямо в банку насыпьте соль.
  • Залейте чистой холодной водой, не доходя до верха 2-2,5 см.
  • Сверху насыпьте сухой горчицы и распределите по поверхности.
  • Банки закройте тугими пластмассовыми крышками, которые необходимо сперва подержать в горячей воде, чтобы плотнее прилегали.
  • Уберите в холодное место, через месяц можете попробовать.

Кисло-острые мочёные помидоры — ароматные и очень вкусные.

Кисло-острые мочёные помидоры. Ядрёные и бодрящие овощи на зиму 2

Приятного аппетита!

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