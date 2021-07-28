Дрожжевое тесто для любой выпечки расстаивается как в тепле, так и в холодильнике.
Дрожжевое тесто для любой выпечки: ингредиенты
- Мука — 700- 750 грамм (семьсот-семьсот пятьдесят грамм)
- Молоко — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Маргарин — 100 гр. (сто грамм)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Свежие дрожжи 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Щепотка соли
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
Способ приготовления:
- Свежие дрожжи разведите в тёплом молоке, добавьте растопленный маргарин или масло, соль, сахар и яйца. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто. Поставьте в тёплое место.
- Необходимо обмять один раз. Когда подойдёт, разделайте на изделия.
- Перед отправкой духовку дайте тесту настояться.
- Также можно тесто переложить в полиэтиленовый пакет, плотно завязать и отправить в холодильник минимум на два часа.
- По истечении времени можете печь или хранить в холодильнике до семи дней.
Дрожжевое тесто для любой выпечки готово.
Приятного аппетита!
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