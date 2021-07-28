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Дрожжевое тесто для любой выпечки. Расстаивается как в тепле, так и в холодильнике

Дрожжевое тесто для любой выпечки расстаивается как в тепле, так и в холодильнике.

Дрожжевое тесто для любой выпечки: ингредиенты

Дрожжевое тесто для любой выпечки

  1. Мука — 700- 750 грамм (семьсот-семьсот пятьдесят грамм)
  2. Молоко — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  3. Маргарин — 100 гр. (сто грамм)
  4. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Свежие дрожжи 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Щепотка соли
  7. Яйца — 2 шт. (две штуки)

Способ приготовления:

  • Свежие дрожжи разведите в тёплом молоке, добавьте растопленный маргарин или масло, соль, сахар и яйца. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто. Поставьте в тёплое место.
  • Необходимо обмять один раз. Когда подойдёт, разделайте на изделия.
  • Перед отправкой духовку дайте тесту настояться.
  • Также можно тесто переложить в полиэтиленовый пакет, плотно завязать и отправить в холодильник минимум на два часа.
  • По истечении времени можете печь или хранить в холодильнике до семи дней.

Дрожжевое тесто для любой выпечки готово.

Дрожжевое тесто для любой выпечки. Расстаивается как в тепле, так и в холодильнике 2

Приятного аппетита!

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