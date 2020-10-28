Курица с орехами: невероятно сочное и нежное блюдо!

Курица с орехами! Курица с орехами – всегда хорошее сочетание. Предлагаем вам рецепт курицы в ореховой панировке. Филе приобретает сочность и нежный вкус, а ореховая корочка хрустит на зубах. Это простое в приготовлении блюдо можно подавать и на праздничный стол.
Курица с орехами: приготовление
- Куриное филе хорошо промыть под проточной водой. Бумажным полотенцем обсушить. Завернуть в полиэтиленовую пленку и отбить. Отбитое мясо разрезать на куски. Ширина кусков должна быть около 8 см.
- Чеснок почистить и нарезать. Нарезать нужно мелко. Блендером измельчить орехи или миндаль. Муку с паприкой перемешать, а затем добавить в грецкие орехи. Все хорошенько перемешать. Можно при желании добавить 50 г кунжута. Это придаст пикантный вкус блюду.
- Достать сливочное масло и растопить его. Дать остыть, а затем добавить туда яйца. Взбить миксером до однородной массы.
- Кусочки филе обмакнуть в яйца с маслом. Затем обвалять в орехах с мукой.
- Налить растительное масло в сковороду и разогреть. Положить туда кусочки филе и обжарить с двух сторон. Жарить до появления корочки золотистого цвета.
- Выложить листья салата на большую плоскую тарелку и сверху красиво разложить куриные кусочки. Блюдо украсить разрезанными кружочками помидорами и зеленью и орехами.
Курица с орехами: ингредиенты
- куриные грудки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- масло сливочное – 2 ст. л.
- мука – 100 г
- красный перец – 5 г
- соль, черный перец — на вкус
- масло растительное масло – для жарки
- помидоры и зелень – для украшения
Курица с орехами: готов
Гости будут в восторге. Приятного аппетита!
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