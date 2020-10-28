Курица с орехами: невероятно сочное и нежное блюдо!

Курица с орехами! Курица с орехами – всегда хорошее сочетание. Предлагаем вам рецепт курицы в ореховой панировке. Филе приобретает сочность и нежный вкус, а ореховая корочка хрустит на зубах. Это простое в приготовлении блюдо можно подавать и на праздничный стол.

Курица с орехами: приготовление

Куриное филе хорошо промыть под проточной водой. Бумажным полотенцем обсушить. Завернуть в полиэтиленовую пленку и отбить. Отбитое мясо разрезать на куски. Ширина кусков должна быть около 8 см.

Чеснок почистить и нарезать. Нарезать нужно мелко. Блендером измельчить орехи или миндаль. Муку с паприкой перемешать, а затем добавить в грецкие орехи. Все хорошенько перемешать. Можно при желании добавить 50 г кунжута. Это придаст пикантный вкус блюду.

Достать сливочное масло и растопить его. Дать остыть, а затем добавить туда яйца. Взбить миксером до однородной массы.

Кусочки филе обмакнуть в яйца с маслом. Затем обвалять в орехах с мукой.

Налить растительное масло в сковороду и разогреть. Положить туда кусочки филе и обжарить с двух сторон. Жарить до появления корочки золотистого цвета.

Выложить листья салата на большую плоскую тарелку и сверху красиво разложить куриные кусочки. Блюдо украсить разрезанными кружочками помидорами и зеленью и орехами.

Курица с орехами: ингредиенты

куриные грудки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

масло сливочное – 2 ст. л.

мука – 100 г

красный перец – 5 г

соль, черный перец — на вкус

масло растительное масло – для жарки

помидоры и зелень – для украшения

Курица с орехами: готов

Гости будут в восторге. Приятного аппетита!