Приготовил на ужин капусту: вкуснее тушеной и жареной. Рецепт, который стал повседневным

Это легкая и сытная закуска, которая вам точно понравится. Готовим в духовке за считанные минуты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кочан капусты;

соль, перец;

чеснок свежий или сухой;

масло растительное;

тмин, паприка.

Процесс приготовления

Убираем верхние листья, режем кочан кружками – «стейками» или произвольно, на крупные куски, как вам нравится. Толщина – до 3 см.

Противень застилаем пергаментом и смазываем хорошо растительным маслом, посыпаем сухим или тертым чесноком.

Совет: лучше брать сухой, чтобы в процессе готовки, свежий не горел.

Выкладываем капусту, сбрызгиваем и ее маслом, посыпаем паприкой или тмином или прочими специями по своему вкусу.

Запекаем при 180 градусах около 30 минут.

К такой нежной и ароматной капусте можно делать самые разные соусы. В моей семье любят сметанный с чесноком и укропом или майонез домашний, смешанный с измельченными блендером обжаренными шампиньонами, укропом и чесноком. К таким капустным «стейкам» прекрасно подходят и классические, мясные или куриные окорочка в медовом соусе.