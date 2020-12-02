Торт Нежный: отличное лакомство для взрослых и детей

Торт Нежный – отличный десерт. Понравится как взрослым, так и деткам. Творожный крем придает торту особо нежный вкус.

Торт Нежный: ингредиенты

На бисквит

230 (двести тридцать) гр – сахара 4 (четыре) шт – яиц 80 (восемьдесят) гр – крахмала 150 (сто пятьдесят) гр – муки 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла 160 (сто шестьдесят) гр – молока 1 (один) гр – ванилина 1 (один) гр – соды пищевой

На начинку

250 (двести пятьдесят) гр – творога 250 (двести пятьдесят) гр – сахарной пудры 700 (семьсот) гр – жирных сливок

Торт Нежный: рецепт

Сахар и яйца взбейте миксером до пышной массы

Молоко и сливочное масло доведите до кипения

Муку соедините с ванилином, содой и крахмалом

Вмешайте в яичную массу. Потихоньку чередуя добавляйте молочную и мучную массы. Замесите тесто

После чего перелейте тесто в форму для выпечки и отправьте в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на час (или от 45 минут до 1 часа)

После чего бисквит остудите. Оберните пищевой пленкой и на несколько часов в холодильник.

Теперь крем. Жирные сливки и сахарную пудру взбейте до пышного состояния. Жирность сливок не меньше 33 %. Это важно, иначе они не взобьются

Отложите одну треть крема. Остальную часть смешайте с творогом, протертым через сито. Вымешивайте массу при помощи венчика

Вымешивайте массу при помощи венчика Бисквитные коржи пропитайте сахарным сиропом. Прослоите коржи творожным кремом и соберите торт

Бока и верх промажьте кремом. Украсьте готовый торт по вкусу. Оставьте его на ночь в холодильнике, чтобы хорошо пропитался

Торт Нежный готов: Видео

В начинку вы можете смело добавлять любимых орехов, ягод, фруктов. Будет еще сочнее и вкуснее! На здоровье.