Торт Нежный: отличное лакомство для взрослых и детей

Торт Нежный – отличный десерт. Понравится как взрослым, так и деткам. Творожный крем придает торту особо нежный вкус.
Торт Нежный: ингредиенты
На бисквит
- 230 (двести тридцать) гр – сахара
- 4 (четыре) шт – яиц
- 80 (восемьдесят) гр – крахмала
- 150 (сто пятьдесят) гр – муки
- 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла
- 160 (сто шестьдесят) гр – молока
- 1 (один) гр – ванилина
- 1 (один) гр – соды пищевой
На начинку
- 250 (двести пятьдесят) гр – творога
- 250 (двести пятьдесят) гр – сахарной пудры
- 700 (семьсот) гр – жирных сливок
Торт Нежный: рецепт
- Сахар и яйца взбейте миксером до пышной массы
- Молоко и сливочное масло доведите до кипения
- Муку соедините с ванилином, содой и крахмалом
- Вмешайте в яичную массу. Потихоньку чередуя добавляйте молочную и мучную массы. Замесите тесто
- После чего перелейте тесто в форму для выпечки и отправьте в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на час (или от 45 минут до 1 часа)
- После чего бисквит остудите. Оберните пищевой пленкой и на несколько часов в холодильник.
- Теперь крем. Жирные сливки и сахарную пудру взбейте до пышного состояния. Жирность сливок не меньше 33 %. Это важно, иначе они не взобьются
- Отложите одну треть крема. Остальную часть смешайте с творогом, протертым через сито. Вымешивайте массу при помощи венчика
- Бисквитные коржи пропитайте сахарным сиропом. Прослоите коржи творожным кремом и соберите торт
- Бока и верх промажьте кремом. Украсьте готовый торт по вкусу. Оставьте его на ночь в холодильнике, чтобы хорошо пропитался
Торт Нежный готов: Видео
В начинку вы можете смело добавлять любимых орехов, ягод, фруктов. Будет еще сочнее и вкуснее! На здоровье.
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