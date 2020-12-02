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Торт Нежный: отличное лакомство для взрослых и детей

Торт Нежный – отличный десерт. Понравится как взрослым, так и деткам. Творожный крем придает торту особо нежный вкус.

Торт Нежный: ингредиенты

Торт Нежный

На бисквит

  1. 230 (двести тридцать) гр – сахара
  2. 4 (четыре) шт – яиц
  3. 80 (восемьдесят) гр – крахмала
  4. 150 (сто пятьдесят) гр – муки
  5. 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла
  6. 160 (сто шестьдесят) гр – молока
  7. 1 (один) гр – ванилина
  8. 1 (один) гр – соды пищевой

На начинку

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – творога
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – сахарной пудры
  3. 700 (семьсот) гр – жирных сливок

Торт Нежный: рецепт

Торт Нежный

  • Сахар и яйца взбейте миксером до пышной массы
  • Молоко и сливочное масло доведите до кипения
  • Муку соедините с ванилином, содой и крахмалом
  • Вмешайте в яичную массу. Потихоньку чередуя добавляйте молочную и мучную массы. Замесите тесто
  • После чего перелейте тесто в форму для выпечки и отправьте в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на час (или от 45 минут до 1 часа)
  • После чего бисквит остудите. Оберните пищевой пленкой и на несколько часов в холодильник.
  • Теперь крем. Жирные сливки и сахарную пудру взбейте до пышного состояния. Жирность сливок не меньше 33 %. Это важно, иначе они не взобьются
  • Отложите одну треть крема. Остальную часть смешайте с творогом, протертым через сито.
    Вымешивайте массу при помощи венчика
  • Бисквитные коржи пропитайте сахарным сиропом. Прослоите коржи творожным кремом и соберите торт
  • Бока и верх промажьте кремом. Украсьте готовый торт по вкусу. Оставьте его на ночь в холодильнике, чтобы хорошо пропитался

Торт Нежный готов: Видео

В начинку вы можете смело добавлять любимых орехов, ягод, фруктов. Будет еще сочнее и вкуснее! На здоровье.

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