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Помидоры По-царски. Очень вкусные и сочные помидорчики

Такие Помидоры По-царски получаются очень вкусными. В рецепте употребляется острый перец, который класть необязательно, полагайтесь на вой собственный вкус.

Помидоры По- царски: ингредиенты

Помидоры По-царски. Очень вкусные и сочные помидорчики 3

На трехлитровую емкость:

  1. Сахар- 100 гр. (сто грамм)
  2. Лавровый лист – по вкусу
  3. Листки смородины-несколько штук
  4. Болгарский перец – несколько колючек( если будет разных цветов, в банке будет лучше смотреться.
  5. Гвоздика – 3 шт. (три штуки)
  6. Чеснок – 2 зубчика
  7. Соль -1 ст. л (одна ст. л)
  8. Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Укроп зонтиком
  10. Несколько кружочков острого перца
  11. Душистый перец – три горошины

Способ приготовления:

  • Помыть  помидоры и при помощи зубочистки сделать на них отверстия, так помидоры не потрескаются.
  • Положить в банку примерно девять помидоров средней величины, добавить кружочки острого и болгарского перцем, зонтики укропа на вкус, листья черной смородины и специи.
  • Если банки заранее не стерилизовались, то помидоры нужно залить кипятком. Когда вода остынет, ее нужно слить.
  • В конце приправить  уксусом, солью, чесноком и сахаром, снова залить кипятком и закатать. Банки закрыть, пока они не остынут.

Ароматные помидоры По-царски Вам непременно придутся по душе!

Помидоры По-царски. Очень вкусные и сочные помидорчики 4

Готовьте на здоровье!

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