Помидоры По-царски. Очень вкусные и сочные помидорчики

Такие Помидоры По-царски получаются очень вкусными. В рецепте употребляется острый перец, который класть необязательно, полагайтесь на вой собственный вкус.
Помидоры По- царски: ингредиенты
На трехлитровую емкость:
- Сахар- 100 гр. (сто грамм)
- Лавровый лист – по вкусу
- Листки смородины-несколько штук
- Болгарский перец – несколько колючек( если будет разных цветов, в банке будет лучше смотреться.
- Гвоздика – 3 шт. (три штуки)
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль -1 ст. л (одна ст. л)
- Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Укроп зонтиком
- Несколько кружочков острого перца
- Душистый перец – три горошины
Способ приготовления:
- Помыть помидоры и при помощи зубочистки сделать на них отверстия, так помидоры не потрескаются.
- Положить в банку примерно девять помидоров средней величины, добавить кружочки острого и болгарского перцем, зонтики укропа на вкус, листья черной смородины и специи.
- Если банки заранее не стерилизовались, то помидоры нужно залить кипятком. Когда вода остынет, ее нужно слить.
- В конце приправить уксусом, солью, чесноком и сахаром, снова залить кипятком и закатать. Банки закрыть, пока они не остынут.
Ароматные помидоры По-царски Вам непременно придутся по душе!
Готовьте на здоровье!
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