Бисквитный рулет с абрикосовым джемом. Нежное, пышное лакомство, которое всегда получается

Бисквитный рулет с абрикосовым джемом всегда выручит Вас, если вдруг нагрянут нежданные гости.
Бисквитный рулет с абрикосовым джемом: ингредиенты
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Масло растительное — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Вода — 25 мл. (двадцать пять миллилитров)
- Абрикосовый джем — 200 гр. (двести грамм)
- Соль — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
- Ванильный сахар — 10 гр. (десять грамм)
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Отделите белки от желтков.
- Белки выложите в глубокую миску и с помощью миксера взбейте на высокой скорости до пены. Во время взбивания всыпьте соль.
- Продолжая взбивать порциями добавьте 100 гр. сахара.
- Взбивайте до появления стойких пиков
- В другой миске взбейте желтки с ванильным сахаром и 50 гр. обычного сахара.
- После того, как желтковая масса побелеет, влейте воду и взбивайте до однородности.
- После этого половину взбитых белков добавьте в желтковую массу и слегка перемешайте снизу вверх, по часовой стрелке.
- После того, когда масса станет однородной, в муку добавьте разрыхлитель и просейте в яичную массу.
- Аккуратно перемешайте массу до однородности.
- Влейте в массу растительное масло и аккуратно перемешайте.
- Затем добавьте остальную белковую массу и также аккуратно перемешайте.
- Заранее разогрейте духовку, так как тесто очень быстро готовится.
- Быстро отправьте тесто выпекаться, чтобы оно не осело.
- Вылейте тесто на противень и выровняйте по всей поверхности.
- Бисквит выпекайте 25-30 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.
- Переверните горячий бисквит на полотенце и снимите бумагу.
- Смажьте поверхность теста джемом и сверните в рулет.
Бисквитный рулет с абрикосовым джемом получится мягким и вкусным.
Приятного аппетита!
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