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Бисквитный рулет с абрикосовым джемом. Нежное, пышное лакомство, которое всегда получается

Бисквитный рулет с абрикосовым джемом всегда выручит Вас, если вдруг нагрянут нежданные гости.

Бисквитный рулет с абрикосовым джемом: ингредиенты

Бисквитный рулет с абрикосовым джемом

  1. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Мука — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  3. Яйца — 6 шт. (шесть штук)
  4. Масло растительное — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
  5. Вода — 25 мл. (двадцать пять миллилитров)
  6. Абрикосовый джем — 200 гр. (двести грамм)
  7. Соль — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
  8. Ванильный сахар — 10 гр. (десять грамм)
  9. Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • Отделите белки от желтков.
  • Белки выложите в глубокую миску и с помощью миксера взбейте на высокой скорости до пены. Во время взбивания всыпьте соль.
  • Продолжая взбивать порциями добавьте 100 гр. сахара.
  • Взбивайте до появления стойких пиков
  • В другой миске взбейте желтки с ванильным сахаром и 50 гр. обычного сахара.
  • После того, как желтковая масса побелеет, влейте воду и взбивайте до однородности.
  • После  этого половину взбитых белков добавьте в желтковую массу и слегка перемешайте снизу вверх, по часовой стрелке.
  • После того, когда масса станет однородной, в муку добавьте разрыхлитель и  просейте в яичную массу.
  • Аккуратно перемешайте массу до однородности.
  • Влейте в массу растительное масло и аккуратно перемешайте.
  • Затем добавьте остальную белковую массу и также аккуратно перемешайте.
  • Заранее разогрейте духовку, так как тесто очень быстро готовится.
  • Быстро отправьте тесто выпекаться, чтобы оно не осело.
  • Вылейте тесто на противень и выровняйте по всей поверхности.
  • Бисквит выпекайте 25-30 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.
  • Переверните горячий бисквит на полотенце и снимите бумагу.
  • Смажьте поверхность теста джемом и сверните в рулет.

Бисквитный рулет с абрикосовым джемом получится мягким и вкусным.

Бисквитный рулет с абрикосовым джемом. Нежное, пышное лакомство, которое всегда получается 2

Приятного аппетита!

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